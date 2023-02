Alejandro Fernández es captado en aparente estado de ebriedad durante su concierto en Guanajuato

El concierto de Alejandro Fernández que se llevó a cabo el 4 de febrero en el palenque de León, Guanajuato fue todo un éxito; sin embargo, en la recta final sucedió algo que los fans compartieron en las redes sociales y que ha generado muchos comentarios.

En el clip compartido en TikTok el potrillo aparece usando la chamarra de mezclilla que le obsequió una fan durante el concierto y haciendo movimientos extraños mientras revisa en una mesa unas hojas, al parecer con la letra de la canción “Que seas muy feliz” -uno de los primeros éxitos en su carrera-, que entona sin mirar al público, para después decir: “Vamos a ver qué tanto tienen…si se la saben la cantan”. En otro video Alejandro intenta bailar, pero sólo da unos pasos y mueve una mano.

Hubo comentarios como “¿por qué lo dejan presentarse así?”, “él siempre me ha gustado, aunque tenga problemas de alcohol”, “mejor me compro un tequila y pongo un mix de todas sus rolas!😎😎😎🤭🤭🤭🤭” y “urge ayuda, por favor”. Sin embargo, Alejandro hizo uso de su cuenta de Instagram para compartir un video con muchos momentos del concierto -entre los que destaca uno con su hijo Alex Fernández– y con un mensaje de agradecimiento: “¡Gracias por todo, León! 🙏🏼✌🏼 Como les dije, siempre es un honor empezar aquí el año de trabajo 💥💥💥💥”. View this post on Instagram A post shared by Alejandro Fernández (@alexoficial)

También te puede interesar:

-Alejandro Fernández se muestra feliz de cara a un año donde efectuará una gira para relanzar su carrera

-Alejandro Fernández saca el Grinch que lleva dentro golpeando piñata de Santa Claus en una posada