Alejandro Fernández saca el Grinch que lleva dentro golpeando piñata de Santa Claus en una posada

Alejandro Fernández se dejó ver en una faceta poco conocida, pues apareció divirtiéndose en una tradicional posada en la que sacó a relucir el Grinch que lleva dentro cuando se le fue encima a un Santa Claus, y aunque en esta ocasión solo se trató de una piñata, no pudo ocultar su furia.

El pasado fin de semana “El Potrillo” acudió en compañía de su novia Karla Laveaga a una tradicional posada junto a un selecto grupo amigos, pero cuando llegó el momento de romper una piñata, como nuca antes dejó ver su lado ‘Grinch’ enfrentándose a golpes a una piñata con forma de Santa Claus que, de acuerdo con las imágenes publicadas por él mismo estaba hecha de un material muy resistente, pues aunque le cayó encima no logró acabar con él.

“Cuando no puedes contra Santa en la posada y das el todo, pero te sale el Grinch“, escribió el cantante de 51 años junto a un video que compartió en las historias de su cuenta de Instagram y que ha sido retomado por otros perfiles dentro de la misma red social.

Aunque solo se trató de unos breves instantes, se puede ver que Alejandro Fernández se divirtió a lo grande, pues a pesar de tener los ojos vendados, también se tiró al suelo para dar unos cuantos golpes con el puño a la piñata e incluso le cayó encima para intentar terminar con ella.

Pero al parecer esta es una de las épocas favoritas del año para el intérprete de temas como “Me dediqué a perderte” y “Hoy tengo ganas de ti”, pues días antes compartió en su mismo perfil social una serie de fotografías en las que se le vio posando con un enorme árbol de Navidad a sus espaldas, además de exponer que ya estaba preparado para las posadas que en México se celebran del 16 al 24 de diciembre, y en donde la tradición también incluye romper la piñata que originalmente va rellena de dulces y fruta.

“¡¡¡Época navideña!!! Felices posadas“, se lee junto a la publicación que recibió cerca de 40 mil reacciones en forma de corazón. View this post on Instagram A post shared by Alejandro Fernández (@alexoficial)

También te puede interesar:

–Salma Hayek, Bad Bunny, Alejandro Fernández y otros famosos celebran el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

–A un año de la muerte de Vicente Fernández, “El Potrillo” revela cómo enfrentó la partida de su padre

–Alejandro Fernández le hace el feo a la suegra de su hijo Alex Fernández durante su boda