Bard: cómo es la Inteligencia Artificial de Google con la que esperan competir con ChatGPT

Google presentó Bard su nueva Inteligencia Artificial (IA) que cuenta con un modelo de lenguaje experimental similar al que posee ChatGPT, el sistema creado por la compañía OpenAI.

La presentación del nuevo chatbot fue realizada por Sundar Pichai, CEO de Alphabet la empresa matriz de Google, durante un evento denominado “El próximo paso importante en nuestro viaje hacia la IA”.

La apuesta de Google por el desarrollo de IA no es algo nuevo tal y como el propio Pichai explicó, pues la compañía tiene más de 6 años realizando fuertes inversiones en este tipo de tecnología para poder adelantarse a la competencia.

Un ejemplo de este desarrollo fue LaMDA un sistema con IA que desde hace meses se encuentra en fase de pruebas.

El nombre de este sistema no resulta del todo desconocido debido hace unos meses uno de los ingenieros de Google a cargo del desarrollo y pruebas de LaMDA aseguró que la IA había cobrado conciencia de sí misma y por tanto no debía ser considerada como una simple máquina. No obstante, poco tiempo después Google desmintió todos estas afirmaciones y despidió al empleado por filtrar información confidencial de la empresa.

¿Qué puede hacer Bard?

De acuerdo con la información ofrecida por el CEO de Google, Bard será capaz de conectarse a Internet para buscar información que soliciten los usuarios, para luego analizarla y ofrecer de la mejor manera posible.

Esto supone de entrada una gran diferencia con respecto a ChatGPT, debido a que este último únicamente cuenta con información que estaba disponible en la red hasta finales del año 2021.

En la práctica esto quiere decir que las respuestas que ofrezca Bard deberían ser mucho más completas y precisas que las mostradas por el chatbot de OpenAI.

“Bard toma información de internet y la emplea para ofrecer respuestas actuales y de alta calidad”, dijo Pichai.

Otro elemento a considerar es que según lo que se pudo ver en la presentación, los tiempos de respuesta serán mucho más cortos que los ofrecidos por OpenAI. Esto no supone una sorpresa pues para una compañía como Google resulta mucho más fácil el poder contar con una mayor cantidad de servidores y potencia de procesamiento que cualquier otra empresa en el mercado.

Fecha de lanzamiento

Con respecto a su fecha de lanzamiento al público en general Pichai declaró que esto ocurrirá durante el transcurso de las próximas semanas, por lo que es posible que Bard esté disponible a partir del mes de marzo.

Esto también te puede interesar:

– ChatGPT: cómo funciona el nuevo sistema para detectar textos escritos con Inteligencia Artificial

– Por qué el ChatGPT podría significar una gran inversión para los gigantes tecnológicos

– ChatGPT: 5 preguntas claves para entenderlo