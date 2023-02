Cómo romper con tu banco

7 sencillos pasos para ayudarte a cambiarte a un nuevo banco o cooperativa de crédito

By Scott Medintz

Un servicio al cliente deficiente, las bajas tasas de interés en las cuentas de ahorro y las altas tarifas bancarias están impulsando a muchas personas a pensar en cambiarse a un nuevo banco. Si ese también podrías ser tú, aquí te mostramos algunos consejos sobre cómo hacerlo.

• Abre una cuenta nueva antes de cerrar la ya existente. Para muchos bancos, incluidos algunos con sucursales físicas, este puede ser un proceso en línea relativamente rápido. Es posible que debas hacer un depósito inicial para evitar cargos mensuales o de otro tipo.

• Envía fondos a tu nueva cuenta. Para hacer esto, puedes usar el servicio de pago de facturas en línea o de banca móvil de tu antiguo banco, o el servicio de transferencia de dinero de Zelle. También puedes escribir un cheque de la cuenta anterior para depositarlo en la nueva.

• Comunícate con tu empleador o el Seguro Social. Pídeles que trasladen los depósitos directos a la nueva institución. (Ponte en contacto con la Administración del Seguro Social al 800-772-1213 o en la página Mi Seguro Social). El depósito directo también puede hacerte elegible para una cuenta corriente gratuita.

• Detén los pagos automáticos de facturas de la cuenta anterior. Esto se puede hacer fácilmente a través del sitio web del antiguo banco si has estado utilizando su función de pago de facturas en línea para enviar los llamados pagos automáticos. Si has autorizado a una empresa o proveedor de servicios públicos a “retirar” pagos de tu cuenta, deberás comunicarte con la empresa y seguir sus procedimientos para parar el pago. (Te recomendamos que evites el método de extracción en el futuro para que así tengas más control sobre tu cuenta).

• Mantén la cuenta anterior abierta hasta que se hayan cobrado todos los cheques y pagos. Eso evitará que te apliquen cualquier tarifa.

• Configura el pago automático de facturas en la nueva cuenta. Programa también otras funciones de la cuenta que utilices, como alertas o transferencias automáticas de dinero.

• Finalmente, cierra la cuenta anterior. Pon a cero cualquier saldo restante haciendo que el antiguo banco transfiera electrónicamente los fondos a tu nueva cuenta u obteniendo un cheque de caja o dinero en efectivo. No debería haber ningún cargo por cerrar las cuentas que has tenido durante unos pocos meses.

Nota del editor: este artículo también apareció en la edición de marzo de 2023 de la revista Consumer Reports.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.