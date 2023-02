Horóscopo: qué será de tu semana del 6 al 11 de febrero de 2023

Aries

21/3 al 20/4

AMOR. La pareja podría transformarse en un campo de batalla. Acepte al otro tal cual es en vez de forzar en cambio. Hará amigos de los buenos.

DINERO. Mínimos obstáculos que intenta ignorar. Actuará convencido y convencerá. Progresos lentos pero seguros.

CLAVE DE LA SEMANA. Haga algo de ejercicio al aire libre, lo revitalizará.

Tauro

21/4 al 21/5

AMOR. Venus en signo afín augura felicidad y entrega absoluta. Si no se deciden a formalizar sepan que el tiempo de espera se ha cumplido.

DINERO. Buen diálogo entre colegas y nuevas conquistas comerciales, pedir apoyo financiero y ampliarse. Avances.

CLAVE DE LA SEMANA. La presión nunca funciona en temas del corazón. Sugiera.

Géminis

22/5 al 21/6

AMOR. La comunicación lo ayudará en tiempo de desencuentros. Su pareja recrimina y usted se ofende. Nada de insistir cuando le digan no.

DINERO. Habrá llamados, entrevistas y ofertas tentadoras. No ceda al impulso, analice bien qué propuesta seguir.

CLAVE DE LA SEMANA. Si no está seguro de cambiar… conviene ir ganando tiempo.

Cáncer

22/6 al 22/7

AMOR. Punto final a las fricciones, en especial con la familia. Lo aguarda un tiempo de encuentro. Feliz promesa de un amor duradero.

DINERO. Tendrá a sus competidores bajo control. Todo lo que emprenda será positivo, éxito extra si se presenta en público.

CLAVE DE LA SEMANA. Póngase un límite, si lo da todo se quedará vacío.

Leo

23/7 al 23/8

AMOR. Ahogo emocional. Con Venus adversa sentirá por momentos que el agua le llega al cuello. La salida está en definir la relación.

DINERO. De prioridad a la creatividad. Algunos retrasos habrá, pero de usted depende no obsesionarse.

CLAVE DE LA SEMANA. Sea sincero, primero consigo mismo y después con los demás.

Virgo

24/8 al 23/9

AMOR. Logra reconquistar a la persona amada. Las parejas de años se reencuentran y hay también nuevos romances. Reuniones sociales.

DINERO. Todos sus proyectos inmediatos tendrán final feliz. Pruebe un nuevo negocio, vinculado a su actividad de siempre.

CLAVE DE LA SEMANA. Haga alianza con personas ágiles y expeditivas.

Libra

24/9 al 23/10

AMOR. Desconcierto. Desencuentros varios. Un buen amigo le da esa mano necesaria en momentos complicados. Reduzca el contacto familiar.

DINERO. Decisiones de emergencia. Será una época exigente, de sucesivos imprevistos. Todo se acomoda aunque despacio.

CLAVE DE LA SEMANA. Calle si no tiene ganas de hablar. Sin culpas, es para bien.

Escorpio

24/10 al 23/10

AMOR. Reencuentros y perdones. Salda cuentas con alguien que quiere mucho. Conoce gente tan encantadora como inestable. Aventura amorosa.

DINERO. Viejos dilemas quedan atrás. Con la posibilidad de resolver un tema judicial que lo preocupa. Responda a las presiones.

CLAVE DE LA SEMANA. Si el entorno se opone a sus deseos debe resistir.

Sagitario

24/11 al 21/12

AMOR. Un oportuno abrazo le devuelve la esperanza. Puede que un amor quede atrás y usted busque consuelo en una dulce aventura.

DINERO. Deudas. Puede que no le paguen en fecha o que usted no efectúe un pago. Cumpla con su parte y evitará roces.

CLAVE DE LA SEMANA. Hágase amigo de la agenda y el reloj. Sin demoras.

Capricornio

22/12 al 21/1

AMOR. Ida y vuelta en un juego adorable. Abre su corazón a un amor que hasta ayer se mostraba esquivo. La pareja lo ayudará en su carrera.

DINERO. Viento a favor para vender o comprar. Los inversionistas tienen vía libre para correr algún riesgo extra.

CLAVE DE LA SEMANA. Sea consecuente y no haga promesas en el aire.

Acuario

22/1 al 21/2

AMOR. En asuntos de familia probablemente se pregunte en qué se está equivocando. No haga demandas exageradas, recuerde que nadie es incondicional. Mantenga diálogo con la pareja.

DINERO. Concretará muchísimos negocios en estos días, aunque en lo inmediato no gane todo el dinero que merece.

CLAVE DE LA SEMANA. Siga sus convicciones. Será un modelo a imitar.

Piscis

22/2 al 20/3

AMOR. Déjese llevar por la guía del corazón, Venus garantiza romance. A veces complaciente, otras caprichoso, pero siempre será adorable.

DINERO. Pase del dicho al hecho. Si dio su palabra es hora de cumplir. La sana competencia estimulará su imaginación.

CLAVE DE LA SEMANA. La unión hace la fuerza, amíguese con quien lo quiere bien.

Por Kirón

