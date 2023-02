Natalia Lafourcade ganó el Grammy a “Mejor Álbum de Música Regional Mexicana”

Natalia Lafourcade ha ganado el Grammy en la categoría de “Mejor Álbum de Música Regional Mexicana”.

Esto, por el musical “Un canto por México”. Le ganó a artistas de la talla de Chiquis Rivera (Abeja Reina), Los Tigres del Norte (La Reunión), Christian Nodal (Forajido EP #1) y Marco Antonio Solís (Qué ganas de verte).

Resulta que esta no es la primera vez que la cantautora nacida en México se lleva este prestigioso galardón, pues hace tres años obtuvo el premio por “Un canto por México, vol 1”.

Hay que destacar que en sus más de 20 años de carrera profesional, ha estado nominada hasta en ocho oportunidades en el Grammy, ganando solo dos.

Lafourcade se convierte de esta manera en una de las mujeres más aplaudidas de la ceremonia que premia la música a nivel mundial.

Ganó junto a la española Rosalía, quien triunfó en la categoría “Mejor Álbum Latino Alternativo o de Rock” con Motomami.

La intérprete española le ganó a sus colegas Jorge Drexler (Tinta y Tiempo), Mon Laferte (1940 Carmen) Gaby Moreno (Alegoría) y Fito Páez (Los años salvajes).

La multifacética actriz Viola Davis, sorprendió a sus colegas y público en general cuando subió al escenario para agradecer su primer Grammy por su audiolibro Finding me.

La actriz se sumó a una lista selecta de artistas internacionales que han sido reconocidos en diversos ámbitos del mundo del entretenimiento.

Esto quiere decir, artistas que lograron ganar un Emmy, un Oscar, un Tony y también un Grammy.

Estas son algunas de las celebridades que han obtenido este galardón: Rita Moreno, Alan Menken, Andrew Lloyd Webber, John Legend, Mike Nichols, Mel Brooks, Jennifer Hudson y Whoopi Goldberg.

Por otra parte, Taylor Swift acaparó todas las miradas durante la alfombra roja, esto por su traje azul de dos piezas y unos enormes aretes plateados.

La cantante utilizó su cuenta de Twitter para agradecer su primer Grammy de la noche, por su cortometraje de All Too Well.

“No puedo poner en palabras lo que esto significa para mí. Que @RecordingAcad y mis compañeros me reconozcan como director y, al hacerlo, reconozcan mi trabajo para tratar de recuperar mi música… Estoy impresionado. Gracias a todos los fanáticos que desearon que esto sucediera”, escribió por su premio en la categoría “Mejor Video Musical”.

Seguir leyendo:

Día Mundial contra el Cáncer: controles y maneras de prevenir los tumores más frecuentes

Gianluca Vacchi le regaló a Sharon Fonseca una camioneta de casi $100,000 por su cumpleaños

Ellen DeGeneres y Portia de Rossi renovaron sus votos matrimoniales: estrellas de Hollywood y los duques de Sussex de invitados