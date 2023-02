Cómo mantener tu identidad oculta en Tinder con su nueva función incógnito

Tinder lanzó una nueva función de modo incógnito que permitirá que los usuarios a partir de ahora puedan mantener sus perfiles ocultos. Una vez que los usuarios activen esta opción las únicas personas que podrán ver sus perfiles serán aquellas a las que ellos previamente hayan dado me gusta en la aplicación.

De esta manera podrán evitar que sus cuentas aparezcan en la sección de recomendados de Tinder y así disfrutar de una mayor privacidad.

Cabe destacar que el modo incógnito solamente se encuentra disponible para aquellos usuarios que dispongan de alguna de las suscripciones de pago que ofrece Tinder como lo son Tinder +, Tinder Gold y Tinder Platinum.

“El modo incógnito es una nueva forma de poder controlar su experiencia en la aplicación. Siempre has podido ocultar tu perfil en Tinder, pero queríamos crear una función que permitiera a las personas ocultar su perfil, pero aún poder ver a todos los demás y solo mostrarse a las personas que les gustan”, indicó Rory Kozoll, vicepresidente sénior de producto e integridad de Tinder al ser consultado por TechCrunch.

Tinder también presentó una nueva función que permite a los usuarios bloquear los perfiles de otras personas de forma tal que no vuelvan a aparecer como recomendaciones en Tinder. Los responsables de la aplicación explicaron que la idea de esto es que los usuarios no tengan que ver los perfiles de personas con las que no desean interactuar, como por ejemplo jefes o ex parejas.

Nuevo sistema de denuncias

Como parte de esta actualización Tinder también incorporó un nuevo sistema de denuncia de mensajes inapropiados para facilitar que los usuarios puedan denunciar de manera más fácil y rápida en caso de recibir algún tipo de comentario inapropiado que viole las normas de la plataforma.

Todo esto será posible mediante la opción de “informes de pulsación prolongada”, con la que solamente será necesario mantener pulsado un mensaje para poder reportarlo directamente.

“A lo largo de los años, hemos introducido la seguridad en cada paso. De tratar de comprender la autenticidad de nuestros miembros y asegurarnos de que los miembros sean respetuosos entre sí. Vemos todo ese viaje como un lugar donde podemos ayudar. Y entonces, hoy, estamos viendo las últimas funciones en esa evolución”, añadió el vicepresidente sénior de producto e integridad de Tinder.

