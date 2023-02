Estado de la Unión: Biden resalta que tras cada crisis, el país y la democracia reemergen más fuertes

El presidente Joe Biden dio su segundo discurso sobre el Estado de la Unión el martes ante los legisladores del Congreso de Estados Unidos, jueces del Tribunal Supremo y otras personalidades. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y la vicepresidenta, Kamala Harris, estaban sentados justo del presidente.

El presidente Joe Biden comenzó su discurso del Estado de la Unión el martes felicitando al nuevo presidente republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. “Señor Presidente, no quiero arruinar su reputación, pero espero trabajar con usted”, dijo Biden.

El presidente también felicitó al representante demócrata Hakeem Jeffries como el primer líder afroamericano de la minoría de la Cámara de Representantes, así como al senador Mitch McConnell por ser el líder del Senado con más años de servicio.

“Quiero dar un reconocimiento especial a alguien que creo que será considerada la mejor oradora en la historia de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi”, agregó Biden.

Mejoras en la economía

Biden comenzó su discurso mencionando cómo la economía ha mejorado en los dos últimos dos años y proclamando que Covid ya no controla la vida de los estadounidenses.

“Hace dos años, nuestra economía se estaba tambaleando. Mientras estoy aquí esta noche, hemos creado un récord de 12 millones de nuevos empleos, más trabajos creados en dos años que cualquier otro presidente ha creado en cuatro años”, dijo Biden.

“Hace dos años, la covid había cerrado nuestros comercios, había cerrado nuestras escuelas, y nos había robado tanto. Hoy, la covid ya no controla nuestras vidas”, añadió.

Llamado a la unidad

Biden hizo un llamado a la unidad bipartidista en la política: “Se nos dice que los demócratas y los republicanos no pueden trabajar juntos. Pero juntos defendimos una Europa más segura. Se aprobó una ley de infraestructura. Se lanzó una nueva era de fabricación. Obtuve ayuda para veteranos expuestos a sustancias tóxicas. Lo hicimos el último Congreso. No hay razón por la que no podamos hacerlo de nuevo”.

La democracia permanece “inquebrantable”

La democracia permanece “inquebrantable” a pesar de las dificultades y los desafíos de los últimos dos años, dijo el presidente Joe Biden en su discurso sobre el Estado de la Unión.

“Hace dos años, la democracia enfrentó su mayor amenaza con la guerra civil, y hoy, aunque magullada, nuestra democracia permanece inquebrantable e intacta”, dijo, refiriéndose a los eventos de la insurrección del 6 de enero en el Capitolio de Estados Unidos.

Una economía que no deje a nadie atrás

El presidente Biden destacó que su administración ha “creado, con la ayuda de muchas personas en esta sala, 12 millones de nuevos empleos, más empleos creados en dos años que los que cualquier presidente haya creado en cuatro años”.

Our economic plan is breaking records. pic.twitter.com/5YvftWL6yV — President Biden (@POTUS) February 7, 2023

Biden anunció un nuevo estándar que requeriría que todo el material de construcción utilizado en proyectos de infraestructura federal se fabrique en Estados Unidos. “Y bajo mi supervisión, las carreteras, los puentes y las autopistas estadounidenses también se fabricarán con productos estadounidenses”, dijo Biden.

“Es por eso que estamos construyendo una economía en la que nadie se quede atrás”, dijo. “El trabajo está regresando. El orgullo está regresando debido a las decisiones que tomamos en los últimos años”.

Tareas que requieren apoyo del Congreso

El presidente Joe Biden pidió al Congreso que aumente el techo de la deuda durante su discurso sobre el Estado de la Unión.

También pidió que restablezca la totalidad del crédito fiscal por hijos, el cual dio un respiro a decenas de millones de padres y redujo la pobreza infantil a la mitad y que la educación preescolar sea gratuita.

Biden también pidió al Congreso una reforma que prevenga el abuso policial y otra para prohibir el uso de las armas de asalto.