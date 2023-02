Los temas que Joe Biden podría abordar en su discurso del Estado de la Unión

La tarde-noche de este martes 7 de febrero de 2023 el presidente de Estados Unidos Joe Biden dará su discurso con motivo del Estado de la Unión en cadena nacional y frente a los representantes de las Cámara de Representantes y del Senado, de los jueces del Tribunal Supremo, de los mandos del Ejército y del gabinete de gobierno.

Tal y como lo marca la Constitución de los Estados Unidos, Joe Biden dará desde el Capitolio un balance de lo acontecido en lo que va de su administración, lo que está por venir, así como hacer un llamado a trabajar juntos por el pueblo estadounidense.

Joe Biden en el Capitolio de EE.UU.. Foto: Win McNamee/Getty Images

Dentro de los posibles temas que abordará el presidente en lo que será su segundo discurso del Estado de la Unión, se encuentran la inmigración, la guerra en Ucrania, la economía del país, China, entre otros.

Joe Biden llega a este evento anual en un momento donde al parecer la mayoría de los estadounidenses no sienten aún el impacto de sus acciones impulsadas por su administración, según reveló una encuesta de Washington Post-ABC Newspoll.

Guerra en Ucrania

Joe Biden recibe al presidente de Ucrania Volodímyr Zelenski en la Casa Blanca. Foto: Drew Angerer/Getty Images

Desde que inició la guerra en Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022, el presidente Joe Biden ha enfocado sus esfuerzos para darle el respaldo total al gobierno de Volodímir Zelenski y los países miembros de la OTAN.

Para este discurso se espera que Joe Biden aborde las sanciones impuestas a Rusia; los constantes envíos económicos aprobados por el Congreso estadounidense para Ucrania; el armamento puesto a disposición del gobierno de Zelenski y el envío de tropas estadounidenses para apoyar a los aliados de la OTAN, entre otros.

Se estima que desde que inicio la guerra el gobierno de Biden ha destinado a Ucrania alrededor de $29,300 millones de dólares en ayuda castrense a Kiev, además del envío de 31 tanques Abrams; el suministro de baterías antimisiles Patriot, y municiones y cohetes de largo alcance para los sistemas de Cohetes de Artillería de Alta Movilidad (HIMARS, en inglés).

Economía

Joe Biden promueve inversiones en infraestructuras en Baltimore. Foto: Drew Angerer/Getty Images

Los factores económicos como la inflación, el empleo, y el plan de infraestructuras no podrán faltar dentro del discurso del presidente Joe Biden.

La inflación en Estados Unidos se disparó en 2022 debido a la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 aunado a la crisis por la guerra en Ucrania, la cual alcanzó en junio de ese año el 9.1%.

Sin embargo y a pesar de todos los pronósticos, al término de las elecciones intermedias en noviembre pasado el panorama económico lució más alentador para el presidente Biden debido a que la inflación llegó a ubicarse en diciembre de 2022 en 6.5%, su mínimo en más de un año.

Gracias al abaratamiento de la gasolina, que se había disparado durante el verano de 2022, colocaron los precios de los productos en ese mismo diciembre en 0.1% mensual al registrar una caída interanual en 1.5%, situación que significó un respiro para Biden.

El crecimiento del empleo, que se ubicó en enero de 2023 en 517,000 nuevas fuentes de trabajo, superó al mes de diciembre de 2022 donde se habían generado 269,000 empleos, situación que significó un punto más a favor para el mandatario estadounidense.

Según datos del Departamento del Trabajo, la tasa de desempleo cayó a 3.4% el pasado enero, la cifra más baja desde el año de 1969.

Además de todo esto, en los últimos meses Joe Biden se ha encargado de promover la histórica Ley de Infraestructuras que pretende reparar y modernizar la envejecida infraestructura estadounidense.

Inmigración

Joe Biden recorre el muro fronterizo en El Paso, Texas. Foto: Jim Watson/AFP via Getty Images

Desde que llegó al gobierno, Joe Biden ha tratado de desmarcarse de su antecesor el expresidente Donald Trump en materia de inmigración.

Para ello propuso una serie de acciones donde se comprometió a darle residencia permanente a los llamados Dreamers, eliminar la política Remain in Mexico, y establecer límites a la construcción del muro fronterizo, situación donde su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador ha agradecido en reiteradas ocasiones por detener la construcción del muro en el sur del país.

También Joe Biden llega a este discurso en busca de una migración más ordenada donde se otorgan nuevas visas temporales para migrantes centroamericanos con la aplicación “CBP One” y se logra que México acepte recibir a los migrantes expulsados dentro de su territorio.

Sin embargo, un tema que causa al presidente Biden muchos roces con sus opositores del partido Republicano es el llamado Título 42, la controvertida restricción fronteriza implementada el 20 de marzo de 2020 durante la presidencia de Donald Trump.

Esta medida, que fue emitida como una orden de salud pública por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), tenía como objetivo detener la propagación del COVID-19 y permitía a las autoridades expulsar de manera inmediata a los migrantes de territorio estadounidense de las fronteras con México y Canadá.

Pero el Título 42 se convirtió en una medida controversial después de que el gobierno del presidente Biden anunciara su intensión de retirarla de manera definitiva.

El 1 de abril de 2022, los CDC señalaron que la orden ya no era necesaria tras la disminución de la pandemia y podría rescindirse, situación que generó un intenso debate entre Demócratas y Republicanos, una lucha que incluso ha llegado hasta los tribunales de algunos estados como Arizona, Louisiana o Missouri, y que también podría llegar al segundo discurso del Estado de la Unión de Joe Biden.

China

China podría ser un invitado inesperado en el discurso del presidente Joe Biden ante la presencia del globo espía que fue derribado por las fuerzas estadounidense el pasado sábado 4 de febrero en las costas de Carolina del Sur.

El descubrimiento de que un globo chino que sobrevolaba territorio estadounidense desde Montana hasta Carolina del Sur, llevó a que el presidente Biden tomara la decisión de ordenar derribarlo en cuanto llegara al mar según sus propias declaraciones.

Los incómodos: papeles clasificados y Hunter Biden

Otros temas que podrían no incluirse en el discurso del presidente Biden, pero no menos importantes, serían el reciente escándalo de los papeles clasificados que fueron encontrados tanto en su oficina de Washington en noviembre pasado como en su domicilio particular de Delaware.

Aunado a esto, otro de los temas polémicos que podrían quedar en el tintero son los escándalos que rodean a su hijo, Hunter Biden, como son: la difusión de datos personales que se encontraron en su computadora portátil; las acusaciones por el consumo de drogas y alcohol; los presuntos negocios que llevó a cabo con China, entre otras situaciones polémicas.

Te puede interesar:

–La Policía del Capitolio aumenta la seguridad antes del discurso del Estado de la Unión de Biden

–Joe Biden se pronunció sobre el globo espía chino: “Nos vamos a hacer cargo”

–Biden se reúne con los demócratas en Filadelfia y parece listo para buscar un segundo mandato