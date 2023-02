“La persona para dirigir a México es Hugo Sánchez”: la leyenda se postula para llevar las riendas de El Tri

Luego de mucho tiempo y presiones de la afición, finalmente esta semana será anunciado el nuevo director técnico de la Selección de México para el proceso de cara al Mundial 2026, que será organizado por el propio país azteca junto a Estados Unidos y Canadá.

El estruendoso fracaso del anterior entrenador de El Tri, Gerardo ‘Tata’ Martino, ha obligado al Comité de Selecciones Nacionales, conformado por por varios dueños de clubes de la Liga MX, a tener mucha pericia y cuidado de a quién van a escoger, a pesar que entre directivos ya tienen a sus favoritos.

Muchos nombres se han mencionado y otros tantos se han postulado, como es el caso de la leyenda retirada Hugo Sánchez, que nuevamente ha aprovechado los medios de comunicación para lanzar su mensaje de que es el más idóneo para tomar las riendas de la Selección de México.

“Señores, están a tiempo. Sepan que la persona idónea para dirigir a la Selección de México para el Mundial 2026 se llama Hugo Sánchez” Hugo Sánchez

Sánchez, que ya en el pasado dirigió a El Tri, explicó en su espacio de columna en el diario Esto que el puesto está hecho para él y “más ahora que no hay eliminatorias y se está clasificado junto a Estados Unidos y Canadá”.

La leyenda de 64 años agregó que es necesario contar con el respaldo completo de los dirigentes que toman las decisiones en el fútbol mexicano y se refirió a una situación del pasado: “Pedí respaldo en su momento y no me lo dieron”.

Todo indica que Miguel ‘Piojo’ Herrera se convertirá en entrenador de México, lo que significará una segunda etapa del estratega al frente de la Selección.

Hugo Sánchez y los entrenadores extranjeros para la Selección de México

Así como otros ex jugadores han emitido su opinión al respecto sobre la nacionalidad del próximo entrenador, Hugo Sánchez se ubicó en posición de que, si no es él, que sea un mexicano que se siente en el banquillo.

“Estamos hablando de los extranjeros como Guillermo Almada y Diego Cocca, pero al no ser mexicanos obviamente no comentaré nada al respecto. Lo que sí comentaré es que espero que los directivos no se equivoquen una vez más en decidir por un extranjero porque tiene que ser mexicano”, dijo en su columna y en Fútbol Picante de ESPN.

También postuló a Javier ‘Vasco’ Aguirre para el cargo, a pesar que es conocido que no fue entrevistado por Rodrigo Ares de Parga, director ejecutivo de Selecciones Nacionales.

“El mejor entrenador mexicano de todos los tiempos, como Javier Aguirre. Tiene mucha experiencia (…) La madurez y la experiencia le alcanzan para tener un éxito importante en 2026”, explicó.

