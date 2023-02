Nueva York hace envíos voluntarios de inmigrantes en autobús a Canadá 

Nueva York se encuentra enviando inmigrantes, en su mayoría venezolanos, a Canadá. Un funcionario de inmigración de Quebec se dijo “sorprendido” por el envío de inmigrantes a su frontera.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, indicó que se encuentra ayudando a los inmigrantes que habían sido enviados a su ciudad pero que querían ir a otro lugar “algunos quieren ir a Canadá, otros quieren ir a estados más cálidos y estamos ahí para ellos mientras continúan avanzando en la búsqueda de este sueño”.

The New York Post dio a conocer que a los inmigrantes que se encuentran en Nueva York, pero no quieren estar en la Gran Manzana, se les está dando boletos gratis a Plattsburgh que se encuentra a unas 20 millas al sur de la frontera con Canadá. Una vez que llegan a su destino, pagan taxis para que los lleven a Quebec.

Se sabe que el lunes por la noche salió un segundo autobús repleto de inmigrantes con destino a Canadá y se espera que continúen los envíos de solicitantes de asilo.

“Me voy porque dejé tres hijos en otro país (Bolivia) y acá el proceso migratorio es lento, se demora mucho y un abogado cobra $10,000 dólares para que te llegue un permiso de trabajo y el Seguro Social, y ni siquiera te garantiza nada. Un asistente jurídico es más barato pero no puede defenderte en una corte”, comentó el venezolano Alfredo a EFE.

El inmigrante también indicó que hacen el viaje hasta Plattsburgh para desde allí buscar un paso secundario a Canadá, porque si ingresa en ese país por un “paso fronterizo legal me aplicarán la Ley del Tercer país” y lo expulsarán.

La ministra de inmigración de Quebec, Christine Fréchette, dijo a la prensa de su país que era necesario “resolver el problema de Roxham Road”, refiriéndose al cruce no oficial al sur de Montreal usado por miles de solicitantes de asilo cada año.

La acción de Adams llega después de que declaró que “no había lugar en Nueva York” para los inmigrantes porque la ciudad tienen crisis migratoria en curso y que los estados de la frontera sur, es decir Texas, está transportando inmigrantes a una de las ciudades más pobladas de los Estados Unidos.

Te puede interesar:

– Inmigrante mexicano muere a tiros por un ranchero de Arizona después de cruzar la frontera

–A qué tipo de inmigrantes está deteniendo ICE y a dónde los encierra

– Conoce los cambios del nuevo diseño de la Green Card 2023