Rubén Omar Romano buscará sacar del sótano al Mazatlan FC y fue presentado como nuevo entrenador de la institución

Rubén Omar Romano fue presentado oficialmente como el nuevo DT del Mazatlán FC, equipo que ocupa el último lugar de la tabla de posiciones del Torneo Clausura de la Liga MX. El entrenador argentino no dirigía a un club desde el año 2018, sin embargo aseguró que no estaba retirado y que más bien estaba buscando una buena oportunidad para conseguir levantar un trofeo de campeón.

“Yo no me retiré nunca, solamente me encontraba esperando opciones dentro y fuera de México, porque en mi cabeza está ir por un título que se me ha negado. La idea era esperar un un momento para aparecer nuevamente , no salió esa oportunidad y aparece esta oportunidad ahora“, dijo el entrenador argentino que además ha pasado por Tecos, América, Santos Laguna, Cruz Azul, Atlético Zelaya, entre otros.

La responsabilidad de sentarse en el banquillo del Mazatlán que marcha en la última casilla

Rubén Omar Romano entiende la responsabilidad de tomar al Mazatlán en la última casilla del Torneo Clausura, sin embargo se mostró con mucha confianza ya que considera que desde la institución se tienen los elementos necesarios para salir del mal momento y para ello intentará buscar los resultados desde el inicio con trabajo y más trabajo.

“Yo conozco al equipo, a la institución porque viene de Morelia y tenemos los elementos para sacarlo del mal momento, el futbol es así, de momentos“, señaló el entrenador de 64 años de edad y con una larga trayectoria dentro del fútbol mexicano.

Rubén Omar Romano concentrado en su debut y sin crear falsas expectativas

El debut de Rubén Omar Romano al mando de los Cañoneros será el próximo viernes contra el Puebla y en ese sentido, a pesar del optimismo, el estratega argentino fue muy claro y aseguró que no llegó a la oncena violeta para generar falsas expectativas. “Hoy los objetivos son claros y es pensar en Puebla, no vengo a ilusionar a la gente y decir que vamos a calificar, todo a su debido tiempo“, afirmó.

“Hoy Puebla, Querétaro, Pachuca, Pumas y en medida que vamos a ir sacando algunos resultados vamos viendo“, puntualizó el entrenador.

