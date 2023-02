América apenas logra sacar un punto en su visita al Santos Laguna y suma otro empate en el Torneo Clausura

El América tuvo una complicada prueba en la quinta jornada del Torneo Clausura del Fútbol Mexicano, esto luego de visitar en el estadio Corona al Santos Laguna, el choque finalizó igualado a dos tantos.

Los azulcrema llegaban con la chapa de haber goleado al Mazatlán en lo que fue su primera victoria del campeonato, por su parte el equipo dirigido por Eduardo Fentanes saldría con todo y sin complejos.

Las Águilas tuvieron que venir de abajo en par de oportunidades para poder sacar apenas un punto en su visita al Santos, y así seguir sumando empates en la presente edición del Torneo Clausura.

GOOAALL ⚽️@ClubSantosEn lead 1-0 in Torreón thanks to Harold Preciado 🇨🇴 pic.twitter.com/tR7X9HtnGY — FOX Soccer (@FOXSoccer) February 5, 2023

Para colmo de males para el América, Alejandro Zendejas tuvo que salir lesionado al minuto 21 del partido y en su lugar terminó ingresando el uruguayo Brian Rodríguez. Cabe recordar que el futbolista estuvo hace poco concentrado con la Selección de Estados Unidos en la que fue titular en el amistoso contra Serbia.

Los goles del Santos Láguna y las Águilas

Harold Preciado colocaba el primero para Santos y superaba la marca de Sebastián Cáceres, dejando sin opciones a Óscar Jiménez, el gol subió al marcador tres minutos después gracias a la revisión del VAR.

Posteriormente al minuto 40, Javier Correa sacó un disparo dentro del área rival y anotaba así el 2-0 para el equipo lagunero que ya comenzaba a soñar con los tres puntos.

Javier Correa puts @ClubSantosEn up 2-0 over Club América in the 41st minute at the Estadio Corona! pic.twitter.com/l1Q5j7hK3g— FOX Soccer (@FOXSoccer) February 5, 2023

Henry Martín se lució al cobrar una pena máxima para los azulcremas y los acercaba en el resultado. Roger Martínez al 84 sacaba el empate que tanto trabajó le costó al América y que finalmente se concretaría. FROM THE SET PIECE!



Roger Martínez ties it up at 2-2 in the 84th minute 🤯🔥 pic.twitter.com/AJDDGmD4tV— FOX Soccer (@FOXSoccer) February 5, 2023

Y fue así como el Santos salió a hacer valer su casa y tuvo en jaque en la mayoría del encuentro a las Águilas del América que esperan recuperarse pronto para poder escalar posiciones.

