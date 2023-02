China exige que le sean devueltos los restos del globo espía

El globo espía chino que fue derribado el pasado fin de semana por un avión de combate estadounidense frente a la costa de Myrtle Beach, Carolina del Sur, sigue siendo tema de conversación entre ambas naciones e incluso han escalado los dimes y diretes desde entonces.

El embajador de China en Francia Lu Shaye dijo durante una entrevista con el canal francés LCI que Estados Unidos debería devolver a China los restos del globo espía y que de no hacerlo sería una prueba mas de que los estadounidenses han sido “deshonestos” en el conflicto.

🔴 #AHORA | Imágen desde tierra del momento del derribo del globo espía chino. pic.twitter.com/v4GPrPxKDG — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) February 4, 2023

“Si una persona recoge algo en la calle y sabe quién es el dueño, debe devolvérselo”, dijo Shaye quien también acusó a Estados Unidos de “exagerar” sobre el globo que, según ellos, no era más que dispositivo utilizado principalmente para la investigación metereológica, pero que se desvió debido a los fuertes vientos.

“(Esos globos) son muy comunes. No es raro ver globos espía estadounidenses o globos utilizados para otros fines”, dijo Shaye quien incluso contó que funcionarios chinos actuaron diferente cuando hallaron uno en sus cielos “jugaron discretos, sin exageraciones”.

A la exigencia de Shaye se sumó la de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, quien según Fox News dijo que el globo “no pertenece a estados Unidos, pertenece a China”.

El martes por la tarde, la Marina de Estados Unidos publicó un par de imágenes del operativo para recuperar los restos del globo espía que sobrevoló la semana pasada por el cielo de Montana. 📍ATLANTIC OCEAN – @USNavy Sailors assigned to Explosive Ordnance Disposal Group 2 recover a high-altitude surveillance balloon off the coast of Myrtle Beach, South Carolina, Feb. 5, 2023. pic.twitter.com/QwjSFQEw1b— U.S. Fleet Forces (@USFleetForces) February 7, 2023

Te puede interesar:

– Biden pidió “no opciones militares” sobre el enorme globo espía chino para evitar riesgos civiles

– Estados Unidos suspende visita de Blinken a China tras hallazgo de supuesto globo espía

– Marjorie Taylor Green le dice a Biden que Trump ya hubiera derribado el globo espía chino