Christina Applegate anuncia que irá por última vez a una entrega de premios, tras ser diagnosticada con esclerosis múltiple

Hace dos años la actriz Christina Applegate fue diagnosticada con esclerosis múltiple, pero a pesar de ello se propuso cumplir con sus compromisos laborales, como la tercera temporada de la serie de Netflix “Dead to me”. Sus esfuerzos han sido recompensados, pues ahora está nominada a un premio SAG (que otorga el Sindicato de Actores de Hollywood) en la categoría de Mejor Actriz en una Serie de Comedia.

Sin embargo, quien también fuera protagonista del programa “Married with children” declaró a Los Angeles Times que ese evento será la última entrega de premios a la que acuda, ya que es casi un hecho su retiro de la actuación: “En este momento no podría imaginarme levantarme a las 5 a.m. y pasar de 12 a 14 horas en un set; no tengo eso en mí actualmente. (En “Dead to me”) yo era un desastre todos los días, pero hubo momentos en los que me derrumbé en el set y dije: ‘No puedo, tenemos que tomar un descanso, necesito media hora’, y todos fueron tan amables que resultó bien”.

Christina comentó también que debido a la inactividad y los medicamentos aumentó 40 libras. Volver a actuar en plan protagónico está descartado para ella, pero sí busca “hacer un montón de voces en off para ganar algo de dinero, y así asegurarme de que mi hija esté alimentada y estemos bien en casa…Tengo muchas ideas en mi mente, sólo necesito ponerlas en marcha”. La entrega de los premios SAG se llevará a cabo el 26 de febrero.

También te puede interesar:

-Selma Blair muestra su apoyo a Christina Applegate, al padecer esclerosis múltiple

-Christina Applegate declara que la serie “Dead to me” sera su último trabajo como actriz protagónica