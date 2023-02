El DJ Diplo elogia a Beyoncé y aclara los rumores sobre lo que supuestamente dijo en la entrega de los Grammy

Entre las polémicas surgidas tras la entrega de los premios Grammy que se llevó a cabo el domingo 5 de febrero destacó una que involucró al DJ estadounidense Diplo, pues se hizo viral un video del momento en el que Beyoncé Knowles es nombrada ganadora en la categoría de Mejor Álbum de Música Dance/Electrónica. No se escucha lo que dijo el artista -quien también estaba nominado en esa terna-, pero ciertos internautas interpretaron que de sus labios salía la frase “ellos compraron eso”.

Ahora Diplo recurrió a su cuenta de Instagram para publicar un largo mensaje al respecto y en el que celebró el triunfo de la cantante: “El álbum de Beyoncé fue legendario (recuerdo que produje algunas canciones de baile clásicas para ella como “Till the end of time” y “Girls run the world”. Lo que es importante entender es que su intención fue del 100%. Ella hizo el trabajo, encontró a los verdaderos productores e hizo clásicos… así que se merece sus flores… y cuando ganó me enorgulleció ver mi nominación en la pantalla en la gran arena…”

Dando fin a las especulaciones Diplo también aclaró que lo que dijo en ese momento fue “I’m glad to be part of this” (“Estoy feliz de ser parte de esto”), incluyendo en su post un breve clip en el que durante menos de un segundo aparece esa frase en subtítulos.

