Maity Interiano se convierte en la co-host de Noticiero Univision ‘Edición Nocturna’: “Cumplo mi gran sueño”

Maity Interiano se convierte en la co-host de Noticiero Univision ‘Edición Nocturna’. A un año de haber dejado ‘Despierta América’ para estar al frente de las noticias del fin de semana junto a Felix de Berdou, a la querida periodista le llega la propuesta que esperó desde que estaba estudiando la carrera en North Carlina: “Cumplo mi gran sueño”.

A minutos de haberlo anunciado en la que siempre será su familia, ‘Despierta América’, que el próximo 13 de febrero comienza como co-presentadora de ‘Edición Nocturna’, hablamos en exclusiva con Maity, quien aún se siente entre las nubes, esas a las que se suben quienes logran ir cumpliendo sueños, este, hasta ahora, era el más grande que tenía Interiano, por muchas razones, la principal, por su amor al periodista, las noticias, informar y estar cerca de la comunidad.

-Maity felicidades, un nuevo paso, enorme y merecido en tu carrera

Maity Interiano: Se abre un nuevo capítulo, ¡y qué feliz poderlo compartir contigo y todas las personas que te ven, te leen, te escuchan, te siguen! y sí celebrando este nuevo capítulo.

-Cuéntalo tú, no hay nadie mejor que tú para que cuentes lo que viene.

Maity Interiano: Muy contenta de poderles anunciar que ya, a partir del 13 de febrero, arranco el noticiero en Univisión, ‘Edición Nocturna’, junto a mi amigo, y ahora compañero, León Krauze, así que en las noches serán nuestras… Univisión le apuesta, como siempre, a lo que el público quiere, a lo que necesita nuestra audiencia, y con León vamos a tratar de ser las caras que brinden toda esta información que necesitan… Obviamente, respaldado con el excelente equipo de producción, que trabaja en todos los noticieros de Univisión, pero en especial el de la noche, la ‘Edición Nocturna’.

–¿Qué significa esto para ti, no solo en tu carrera, sino a nivel personal?

Maity Interiano: Me llena de mucha alegría y emoción, no te voy a mentir, porque tú que me conoces de hace muchos años, de los tiempos de ‘Despierta América’, luego el año pasado en el ‘Fin de Semana’, sabes lo mucho que he luchado por todo lo que me ha llegado en esta carrera, ha sido a base de mucho esfuerzo… Me siento contenta, siento que es una etapa donde todo el esfuerzo que se ha hecho, todo lo que uno ha sembrado, ahora estoy recibiendo esa cosecha… Creo que también es un mensaje para todas esas personas que luchan por sus sueños, que no importa en diferentes áreas y diferentes capacidades y diferentes profesiones, se logran, porque yo lo estoy viviendo, a pesar de que ya son varios años en esta empresa, varios años en la industria, nunca uno deja de soñar, y nunca deja de cumplir estas metas y sueños que yo lo estoy viviendo.

-He visto tu crecimiento y he visto sobre todo tu lucha, nada te ha sido fácil en tu carrera, ¿sientes que es así en tu caso?

Maity Interiano: No sé si me ha tocado en luchar más, esta ha sido mi carrera y mi trayectoria, yo creo que todo ha venido en el momento indicado, lo que pasa es que uno se adelanta, se acelera, lo quiere todo y no es así… Yo confío plenamente que lo que ha pasado, ha pasado cuando tiene que ocurrir, lo bueno y lo no tan bueno, confío que en los tiempos de Dios, y así lo vivo en la carrera, la vida, la trayectoria de todos nosotros es diferente, entonces, de nada me sirve compararme con nadie, más que de vivir a plenitud la mía, y todo lo que me ha pasado lo he disfrutado, y así como este nuevo capítulo que lo estoy disfrutando desde ya, y sé que será uno de muchos aprendizajes.

-Hace un año diste un salto importante, que fue pasar a noticias, comenzaste con el fin de semana, ahora te vamos a ver todas las noches ¿cómo fue ese salto para ti a nivel profesional que puede ser un riesgo?

Maity Interiano: Es un riesgo, pero más que un riesgo diría un reto… Cuando uno hace las cosas porque las quiere no se vuelve nada difícil, simplemente se vuelve como más lleno de motivación, y de ganas de seguir adelante. Yo estudié periodismo en Carolina del Norte, con el sueño de algún día estar en el noticiero, lo que la vida me llevó por otro rumbo, que fue el entretenimiento, y aún estando en entretenimiento yo siempre procuraba mantener una línea más periodística, por decirlo así, más seria, y por eso en algunas ocasiones eran más seria de lo que podría ser, divertida en cuánto a entretenimiento…

Entonces hacer esa transición no fue tan difícil, el reto fue dominar otros temas, otro equipo, otro horario, pero de verdad que ha sido de mucho aprendizaje haber estado un año junto a Felix de Bedout fue una de las mejores escuelas, porque es una persona conocedora de todos los temas. Conocer mejor el departamento de noticias también, lograr hacer algunas coberturas fuera del estudio, también me permitió darme cuenta que esto es lo que me gusta, y así que fue un año como de un curso intensivo para prepararme a lo que viene, y lo que falta todavía por aprender.

–Si nos vamos más profundo, ¿qué aprendiste en los noticieros que no habías aprendido hasta ahora?

Maity Interiano: Estando en los noticieros, me ha rectificado mi compromiso con servir a la comunidad, y a través de mi pasión, que es contar historias e informar, es así como yo estoy dando el servicio de brindar mejor información, de dar actualidad en lo que está ocurriendo y de informar a nuestra audiencia. Me tomo muy en serio eso de ser la voz para los hispanos que están aquí en Estados Unidos, continuar con el compromiso que tiene esta empresa, y retribuirle al público que ha sido fiel al noticiero a través de los años, con las diferentes presentadores, y en la nueva generación, entiendo y reconozco que le hablo a una audiencia diferente, le hablo a la audiencia más de acuerdo a mi edad, y con ese compromiso, pues eso es lo que me ha rectificado el noticiero, que esto no se trata de nosotros, sino de la comunidad y del servicio que le estamos dando a través de la televisión, y a través de las entrevistas, y a través de cada uno de los noticiarios.

-¿Y qué te dice el público?

Maity Interiano: El público ha sido muy generoso, en el amor, en el apoyo y el cariño de siempre, las redes sociales ahora nos permiten estar mucho más conectados, y de verdad que agradezco todos los mensajes que siempre he recibido, las críticas también las recibo con mucha gratitud porque algunas son acertadas, y creo que es bueno para seguir creciendo, pero en general son mensajes de optimismo y de cariño y de apoyo, la comunidad centroamericana siempre ha sido muy fiel conmigo. Creo que ahorita en el noticiero, porque no hay tantos centroamericanos se identifican entonces ya no solo son los hondureños sino que el salvadoreño, nicaragüense, el costarricense, el guatemalteco, el panameño, hasta los sudamericanos a veces se identifican con uno, y eso me da mucha alegría.

Salir a la calle que me digan: “Ay, usted Maity la del Noticiero”, me llenó el corazón, porque hemos logrado lo que hemos querido. Siempre el público ha sido muy generoso, y antes, “Ay, usted la Despierta”… Y sí, siempre voy a ser la Despierta, la de Noticiero Univisión, siempre cuando tengan el mejor recuerdo de uno, de lo que les está brindando en la televisión.

-Pasaste de la mañana, al fin de semana, y cuando estabas acostumbrándote al fin de semana, para la noche.

Maity Interiano: Este negocio, tú mejor que nadie lo sabe, que no hay un horario definitivo, nosotros estamos en todo momento, mientras uno hace lo que le encanta, no hay horario en sí. Es difícil, antes me tocaba madrugar a las 3 de la mañana, ahora quizás voy a estar llegando a la casa, no a las 3 esperemos, pero sí a las 12:30 AM, estoy lista para acostumbrarme a organizarme, para aprovecharme mis mañanas, es otro público también, el reto de que sea lo último que vea antes de dormir, que esten informados, que estén con ganas de comenzar otro día mejor al día siguiente, con eso en mente, vamos a hacer todo en cada uno de los noticieros.

-Acabas de dar la noticia en lo que ha sido tu familia durante años años, y sigue siendo tu familia, que es ‘Despierta América’ ¿qué significa para ti ir a Despierta a contar tus logros?

Maity Interiano: Yo creo que eso, volver a la familia y agradecerles a esos padres, hermanos, primos, que te han apoyado, porque en la vida no hay nadie más que tu familia que va a querer siempre lo mejor para ti… La familia de ‘Despierta América’ es eso para mí, mi familia, mi padre, mis hermanos, no viven en Miami, y por muchos años mis compañeros fueron esa familia extendida. Ni hablar de las oportunidades, y todo lo que vivimos en lo largo de 10 años ‘Despierta América’, así que volver, es celebrar con la gente que más me quiere, ha sido muy especial, no me esperaba nada menos. Como tú decías va a ser siempre en mi casa, y todo lo bueno y en lo no tan bueno también se celebra la familia, como en todas las familias.

-Adelantamos un poquito, ¿qué podemos esperar de esta dupla Maity – León?

Maity Interiano: Con León tuvimos la oportunidad de conducir un ‘Desfile de las Rosas’ hace un par de años, él era todavía conductor de Los Ángeles, yo estaba en ‘Despierta América’, y desde ahí hicimos y tuvimos buena química, y yo creo que eso es lo que el público va a ver. Somos buenos amigos, delante y detrás de cámaras, somos 2 personas que han venido de sus nuestros países, León de México, yo de Honduras, en busca de poder hacer un buen periodismo, de poder hacer esos reportajes, esas entrevistas, esas preguntas que muchos desean hacer e informarse… Igual nos vamos a divertir, creo que nos va a permitir el horario ver un poco de nuestras personalidades, sin minimizar la importancia de cada uno de las noticias.

Van a ver a 2 buenos amigos que les gustan las noticias, contándole a la audiencia lo que está pasando. Vamos a tener la oportunidad de salir a la calle también, porque no solo estaremos detrás del escritorio, sino que también visitando las ciudades donde están la mayor concentración de nuestra comunidad, para contar sus historias, para compartir con ellos, y esperemos que así lo reciban. Ese es nuestro plan con León, así que yo espero que el público así lo reciba.

-¿Qué se siente cumplir un gran sueño?

Maity Interiano: Se siente mucha paz, se siente una felicidad en el fondo del corazón, que no solo es de uno porque si has luchado, probablemente hay personas alrededor tuyo que saben lo mucho que tú lo quieres, y yo pienso en mi familia, y pienso en mi padres, que en distancia han sufrido conmigo, cuando no salió esto, no fue lo otro, y cuando uno lo logra, poder convertir esas lágrimas de tristeza y frustración en emoción, y saber que eso se está traduciendo en las personas que te aman y te quieren, es una felicidad absoluta.

Para mí es también un recordatorio de que cuando uno lucha, las cosas pasan, hay que tener fe, hay que tener paciencia, y ser siempre uno, que yo creo que eso han sido ingredientes claves en ese trayecto, y espero que sigan siendo prioridad en todo lo que yo hago, y que esta emoción que siento hoy hablando contigo de este proyecto, nunca se me vaya, hasta en esos días más difíciles quiero recordar nuestra conversación y saber que me sentía así de emocionada, decirte: “Mandy, lo logré”, porque hoy es el noticiero ‘Edicion Nocturna’, en otros años serán otros proyectos, pero lo que tenemos definitivo es el hoy, y hoy se cumple uno de mis grandes sueños que es hacer el noticiero ‘Edición Nocturna’ con León.

