María Antonieta Collins festejó el nuevo libro y su cumpleaños rodeada de mujeres periodistas exitosas

A su mejor estilo, María Antonieta Collins festejó el lanzamiento de su décimo libro, ‘¡Si Yo Puedo! ¡Tú más!’, y su cumpleaños número 69, rodeada de mujeres: amigas, colegas, periodistas de su generación, de las siguientes y de las nuevas.

La cita fue en Bachour, de Coral Gables, en la ciudad de Miami, el restaurante de Antonio Bachour, uno de los pasteleros latinos más importantes y premiados en el mundo. Allí, MAC (como le dice todo el mundo), estuvo acompañada por María Celeste Arrarás, Jessica Carrillo, Mariana Atencio, Paulina Sodi, Felicidad Aveleyra, Luz María Doria, Maity Interiano, Diana Montaño, Jessica Valero, Aylen del Toro y la última en llegar, Pamela Silva.

También estuvieron su manager, y el de muchas de las invitadas, Raúl Mateu, y uno de sus mejores amigos, en especial en este último año, Raúl González. Aunque los hombres quedaron fuera de esta mesa de puras mujeres.

“Son mujeres luchonas, son mujeres que están viviendo sus sueños, cada una está cumpliendo su propio sueño de donde ha venido, son mujeres jóvenes. María Celeste y yo somos aquí las veteranas, las decanas, pero somos las que abrimos camino para que todas ellas, 10, 20 años después de que nosotras nos inventamos, de que nosotras sufrimos, nos estrellamos, salimos adelante, ellas tienen todo un campo abierto para todos los sueños”, comenzó diciendo María Antonieta en una entrevista que le hicimos a todas juntas en exclusiva.

Todas, sin importar si eran de Telemundo, Univision, redes sociales, el mundo digital, estaban ahí para celebrar a Collins, y en especial para cada una expresarle lo que significa ella, como profesional, en sus carreras.

“Estas mujeres (María Antonieta y María Celeste) son una palabra: garra, que en cualquier momento de la vida uno hace lo que quiera… Ella está lanzando su décimo libro y se ve así de estupenda y nos está invitando a nosotras, significa que la resiliencia de lo que ella quiere estará siempre presente, todas estas colegas mías la representa también”, dijo Mariana Tencio.

A lo que se le sumó Paulina Sodi, quien acaba de terminar su contrato con Telemundo, diciendo las siguientes palabras: “Es una responsabilidad enorme porque tenemos un gran ejemplo que seguir, no les podemos fallar“.

“La primera vez que yo la conocí hace un buen tiempo, hace 10 años o más ella me dijo: ‘niña no es qué tan rápido suba uno, sino el tiempo que se mantenga’… Eso siempre lo tengo en mi cabeza, ella marcó en ese momento mi vida, lo sigue haciendo con esas palabras”, le dijo Jessica Carrillo provocando la emoción de MAC.

Cada una de esas periodistas, la mayoría, trabajaron cerca o con María Antonieta y, todas coinciden en que lo que la destaca del resto es su gran sentido de la generosidad, como se lo dijo Aylen del Toro, y el siempre estar dispuesta a cubrir lo que sea, como lo destacó Maity Interiano.

“A María Antonieta la llamamos la ‘Lady Collins’, porque es una enciclopedia, de más está decirle lo gran mujer que es… Voy a contar una anécdota, la primera vez que hice una cobertura con María Antonieta fue en el mundial de Brasil, le dije que nos teníamos que tirar de un parapente, ella no sabía que era pero me dijo que sí… Siempre dice que sí, ya sea hablar de la realeza, del vaticano, de inmigración, siempre dice que sí, y desde ese momento aprendí que siempre hay que decir que sí, que no hay que tener miedo, que hay que atreverse. Y agradezco mucho estar entre todas ustedes celebrando”, compartió Maity.

Lo que en este almuerzo nunca imaginó MAC, es que entre las que ella considera de sus colegas más empoderadas, tenía una fan encubierta, sí Felicidad Aveleyra quien a punto de ser mamá le dijo:

“A mi me encanta porque recuerdo cuando veía la tele, y el día que me tocó conocerla en el trabajo ella debió decir, ‘¿quién es esta loquita?’, porque le dije: ‘yo soy tu fan’… Hoy en día, nosotras las mujeres que trabajamos, que somos mamá, que hacemos de todo traemos dentro de nuestro léxico el feminismo, ustedes no lo necesitaron hablar, lo hicieron y es increíble que hoy nos podamos decir colegas”.

EL REENCUENTRO ENTRE MARÍA CELESTE Y JESSICA CARRILLO:

Como buena periodista y de las generosas, María Antonieta no era solamente su propia noticia, también generó una dentro de su evento: el reencuentro entre María Celeste y Jessica, después de la salida de Arrarás de ‘Al Rojo Vivo’ y Telemundo y la confirmación de Carrillo como su sucesora.

Pero este reencuentro estuvo lleno de amor, y así lo dejaron en claro ambas. “Jessi trabajó conmigo y yo con ella durante años, somos amigas, y ella no tuvo nada que ver con que yo no estuviese ya en Telemundo, ni yo que ella esté. Somos demasiado inteligentes como para que esas pequeñeces“, dijo María Celeste mientras la abrazaba.

A lo que Jessica respondió con lo siguiente: “María Celeste es una persona única, MAC lo es, yo también soy una persona única, y cada una somos nuestra propia versión, y cada una con la única que tenemos competencia es con nosotras mismas“.

“Es super importante que las mujeres sepan que nosotras no debemos ser una competencia las una de las otras, debemos competir con los hombres para que nos den igualdad de sueldo, pero debo admitir que yo me ganaba más que todos los hombres de canal (risas de todas)… Hay que tener una buena cabeza y un buen agente”, refutó María Celeste.

La anfitriona, que seguía emocionada por todo lo que sus colegas le estaban expresando, cerró la entrevista exclusiva con una reflexión que asegura es su lema de vida:

“Si a mí me pidieran un consejo, yo diría que cuando estoy en una cobertura no compito contra nadie, compito con María Antonieta Collins, y eso es lo más importante… ‘Si Yo pude! !Tú más’, en ese décimo libro es mi lucha, el verme al espejo y decir esa no quiero ser para cuando me muera, yo quiero ser otra y esa otra tiene que empezar hoy”.

Así, luego de la entrevista, se fueron a degustar los platillos que habían preparado en Bachour especialmente para ellas, y felices, hablando del libro, compartiendo anécdotas, brindando y celebrando que todas están vacunadas, y el arduo trabajo, sobre todo en el último año al frente de las noticias por la pandemia, este grupo de mujeres exitosas acompañaron a MAC a festejar el último piso de los 60 y su libro número 10.

MIRA LAS ENTREVISTAS COMPLETAS EN VIDEO: