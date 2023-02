Empresa de Elon Musk prohíbe a Ucrania el uso del internet satelital Starlink para la guerra

Space X, empresa propiedad de Elon Musk, reveló hace unas cuantas horas que impedirá al ejército de Ucrania usar su internet satelital con fines bélicos contra Rusia.

El presidente de SpaceX reveló que la empresa ha tomado medidas activas para impedir que las fuerzas ucranianas utilicen la tecnología del satélite Starlink para el manejo de drones ucranianos, que son considerados de mucha importancia para enfrentar al enemigo.

La compañía espacial estadounidense, fundada por el empresario multimillonario Elon Musk, ha suministrado internet a Ucrania, a través de su sistema de satélites Starlink, desde que comenzó la guerra, el 24 de febrero de 2022.

Ese servicio, que ha sido utilizado por los militares ucranianos para controlar drones, “nunca fue concebido para ser convertido en un arma”, dijo el presidente de SpaceX, Gwynne Shotwell, en un acto celebrado el miércoles en Washington D.C.

Shotwell reconoció que la compañía no previó la profundidad -y creatividad- con la que las fuerzas ucranianas confiarían en la tecnología y la usarían con fines bélicos y específicamente para dirigir sus drones.

“Nunca se pretendió que se convirtiera en un arma”, dijo Shotwell en una conferencia espacial. “Sin embargo, los ucranianos la han aprovechado de formas no intencionadas y que no formaban parte de ningún acuerdo”, agregó.

Durante un encuentro con periodistas, Shotwell argumentó que Starlink había enviado unidades a Ucrania al inicio de la guerra para “mantener los bancos en funcionamiento, los hospitales, mantener a las familias conectadas.”

“Sabemos que los militares las están utilizando para comunicaciones, y eso está bien”, añadió Shotwell. “Pero nuestra intención nunca fue que lo usaran con fines ofensivos”, concluyó.

Apenas unos días después del inicio de la intervención militar rusa en Ucrania, Elon Musk dijo que su servicio satelital Starlink estaba en funcionamiento en Ucrania, en respuesta a una petición del viceprimer ministro de suministrar comunicaciones satelitales para ayudar a resistir el ataque de Rusia al país y poder mantener las comunicaciones en Internet.

Al inicio de la guerra, los funcionarios ucranianos solicitaron la ayuda de Musk con la red comercial de Internet de su empresa después de que la invasión militar de Rusia dejara sin conexión a Internet a partes del país.

El primer viceprimer ministro ucraniano, Mykhailo Fedorov, tuiteó a Musk: “Mientras intentas colonizar Marte, ¡Rusia intenta ocupar Ucrania! Mientras tus cohetes aterrizan con éxito desde el espacio, ¡los cohetes rusos atacan a la población civil ucraniana! Te pedimos que proporciones a Ucrania estaciones Starlink” y hables a los rusos cuerdos para que se pongan de pie”.

Musk respondió a Federov, quien también es ministro de transformación digital: “El servicio Starlink ahora está activo en Ucrania. Más terminales en camino”.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.