Nahuel Guzmán no se ha ido de Tigres de la UANL y de la Liga MX debido a su esposa

Nahuel ‘Patón’ Guzmán ha tenido diferentes temporadas en Tigres de la UANL al máximo nivel, tanto así que él mismo ha revelado que desea su retiro con el conjunto de Monterrey. Sin embargo, en exclusiva para TUDN, también dio a conocer que no ha abandonado México debido a su esposa.

En dicha entrevista, ‘Patón’ reveló que le costaba mucho el estar a largo plazo en México, pues no podía vivir en Rosario, lugar en donde nació en Argentina, tanto así que siempre decía “el año que viene nos vamos”. Sin embargo, reveló que no lo hizo debido a que su esposa le dijo “me quiero quedar acá”.

“Me costó mucho verme acá a futuro, a largo plazo, por eso le doy tanta importancia a este último proceso de reconocimiento porque tuve que desprender de la posibilidad de vivir en Rosario, en mi lugar, y ver que acá es un área de oportunidad muy grande, muy linda y muy desafiante para crecer.

“Me costó varios años, fueron cuatro, cinco años que era todo el tiempo ‘el año que viene nos movemos’ hasta que mi esposa me paró el carro y me dijo ‘me quiero quedar acá’. Vi otras cosas, aspectos, el crecimiento de la ciudad, la identificación con el club, la propuesta del club a largo plazo, me costó mucho”, reconoció sobre su adaptación en México.

Posible retiro de Nahuel Guzmán

En la misma conversación, el arquero de 36 años, también habló sobre su retiro del fútbol profesional, pero al mismo tiempo enfatizó que aún tiene mucho que darle al equipo felino en México, motivo por el cual ve muy lejos la acción de ‘colgar los guantes y los botines’.

“Falta un montón (para retirarse) y yo creo que hasta puede faltar más de lo que yo creo que falta, así es que no sé. Sí me veo terminando mi carrera deportiva profesional acá y mostrar para afuera ese sentido de pertenencia está bueno y creo que a Tigres también le sirve, se dio, no fue nada planeado, lo hicimos crecer todo el tiempo entre todos”, contó.

También te puede interesar

–“Estaban intentando desde hace tiempo”: Diego Lainez explica su aterrizaje en Tigres y su no llegada al Club América

–Venezolano Yeferson Soteldo regresará a Tigres debido a una dura lesión sufrida con Santos

–Ricardo Gareca sería la opción para Tigres en caso de concretarse la llegada de Diego Cocca al Tri