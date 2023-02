No solo es la de Ronaldo: Demiral también subastará playeras de tres estrellas de la Premier para ayudar a afectados del Terremoto de Turquía

El terremoto de 7.8 grados que sacudió Turquía y Siria paralizó a todo el mundo, dejando muchos afectados, motivo por el cual Merih Demiral utilizó las redes sociales para dar a conocer que subastará una playera de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, ahora se sabe que una nueva prenda más será subastada.

En esta oportunidad, se trata de una camiseta del Manchester City, equipo que posee a la ‘máquina de hacer goles’ Erling Haaland. Así lo dio a conocer el mismo jugador central nacido en Turquía, mientras agradeció a Ilkay Gundogan y a Emre Can, dos elementos con pasado en el BVB, al igual que el noruego.

“Muchas gracias a IlkayGuendogan y @emrecan. Quieren apoyar a los damnificados del terremoto con nuestra campaña y llamaron a Erling Haaland ¡En a subasta la camiseta firmada por Erling Haaland! Todos los ingresos de la subasta serán donados a @ahbap para ayudar a las víctimas del terremoto”, dijo el defensor en redes sociales.

Big thanks to @IlkayGuendogan and @emrecan_

They want to support earthquake victims with our campaign and called @ErlingHaaland



We are selling Erling Haaland's signed jersey by auction!



All proceeds from the auction will be donated to @ahbap to help victims of the earthquake pic.twitter.com/Xyop8ZQzrl— Merih Demiral (@Merihdemiral) February 9, 2023

Sin embargo, esto no es todo, pues en su misma cuenta dio a conocer que la playera de Harry Kane, delantero de los Spurs de la Premier League también entregó una de sus camisetas para ser subastada, en este caso con ayuda de Kulusevski. Just contacted with Kulusevski and @HKane



They conveyed their deepest sympathies and expressed their sadness..



We are selling Harry Kane's signed jersey by auction!



All proceeds from the auction will be donated to NGO @ahbap to help victims of the earthquake in Türkiye 🇹🇷 pic.twitter.com/Q4eFCXtkPe— Merih Demiral (@Merihdemiral) February 9, 2023

No obstante, aunque ya tiene tres camisetas en subasta, Demiral no quedó en eso, pues también subastará la camiseta de Kevin De Bruyne, mediocampista ofensivo del Manchester City. En esta oportunidad, gracias a la ayuda nuevamente de Gundogan. Again, many thanks to @IlkayGuendogan for calling @KevinDeBruyne



We are selling Kevin De Bruyne's signed jersey by auction!



All proceeds from the auction will be donated to @ahbap to help victims of the earthquake pic.twitter.com/CE2blN5ffy— Merih Demiral (@Merihdemiral) February 9, 2023

