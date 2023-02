¿Qué tan preocupado deberías estar por el mercurio en tu atún?

CR probó el atún enlatado de BumbleBee, Chicken of the Sea, StarKist y otras marcas populares del mercado. Estos son nuestros consejos para las mujeres embarazadas y para todos los demás.

By Lauren Kirchner

Data visualizations by Andy Bergmann

Barato, conveniente y lleno de proteínas y ácidos grasos esenciales omega-3, el atún enlatado es un alimento clásico y un básico en los gabinetes de la cocina, los delis y las loncheras escolares en todo el país. Alrededor de un tercio de los estadounidenses lo comen dos o más veces al mes, según una encuesta de Consumer Reports (PDF) representativa a nivel nacional de noviembre de 2022 de 2,185 adultos estadounidenses, y alrededor del 10% lo come al menos una vez a la semana.

Pero el atún, como muchos otros tipos de pescado, a menudo contiene mercurio, que puede ser tóxico para los adultos y preocupante particularmente en los niños, los bebés y, especialmente, las mujeres embarazadas.

Debido a que muchas personas comen atún y a los riesgos potenciales que representa, CR analizó el mercurio en 5 marcas populares de atún en lata: Bumble Bee, Chicken of the Sea, StarKist, Safe Catch y Wild Planet. Tras el estudio, encontramos una amplia gama en los niveles de mercurio entre los tipos de atún, así como entre las diferentes marcas. Las variedades claras y rayadas, por ejemplo, contienen mucho menos mercurio en promedio que el atún albacora. (Ten en cuenta que el tipo de atún en bolsas es el mismo que el de las latas, pero nosotros no probamos las bolsas).

No obstante, los expertos en seguridad alimentaria de CR advierten que nuestras pruebas actuales, junto con nuestro trabajo anteriormente realizado y las investigaciones de terceros, sugieren que es mejor que las embarazadas eviten el atún por completo. Esto se debe a que, si bien el atún enlatado, especialmente las variedades light, tiene niveles promedio relativamente bajos de mercurio, las latas individuales a veces pueden tener niveles mucho más altos. “De lata a lata, los niveles de mercurio pueden aumentar de manera impredecible y podrían poner en peligro la salud del feto”, dice James E. Rogers, doctor y director de investigación y pruebas de seguridad alimentaria en CR.

La buena noticia es que encontramos varias opciones para los adultos y los niños que suelen comer atún en lata, incluso para aquellos que lo hacen con frecuencia. Es algo importante, que comer pescado puede ser bueno para el corazón y el cerebro, y la mayoría de las personas no comen lo suficiente.

El problema con el atún

El mercurio se encuentra en todo el océano y está presente hasta cierto punto en cada tipo de pescado que podrías consumir. Es un elemento que se encuentra naturalmente en el medio ambiente y un subproducto de la contaminación provocada por el hombre. Una regla general es que los peces más grandes tienden a tener niveles más altos de mercurio que los más pequeños, porque se encuentran más arriba en la cadena alimenticia. Cuantos más peces pequeños comen los peces grandes, más mercurio se acumula en sus cuerpos.

El atún no es el pez más grande del océano, por supuesto, pero es muy popular y lo comen muy a menudo niños y adultos de todas las edades. Este pescado enlatado es el único producto proveniente del mar en la dieta de algunas personas. Y es por eso por lo que la contaminación por mercurio es tan preocupante en este pez en particular.

El mercurio es una neurotoxina conocida. Demasiada cantidad de ella es dañina para los niños, cuyos cuerpos y cerebros aún están creciendo. En grandes cantidades, incluso puede ser algo dañino para los adultos, causando problemas con la coordinación motora fina, el habla, el sueño y el caminar, y hasta sensaciones de picazón. “Pero es de particular preocupación para las mujeres embarazadas, porque los cerebros en desarrollo y los sistemas nerviosos de sus bebés son particularmente vulnerables al mercurio”, dice Rogers.

En 2017, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió pautas nuevas y más estrictas sobre qué pescado se recomienda consumir si se está embarazada. Según las recomendaciones, esos grupos vulnerables podrían comer hasta 12 onzas (3 porciones) de atún light o 4 onzas (1 porción) de atún albacora por semana, suponiendo que no comieran ningún otro pescado. (Ten en cuenta que 4 onzas es la cantidad en una lata típica de atún de 5 onzas; la onza restante es agua o aceite).

La agencia explicó recientemente a CR que esos niveles son “protectores de los efectos del desarrollo neurológico desde un punto de vista crítico para el desarrollo de un feto durante el embarazo”, y también son seguros para otras personas.

Después de analizar los datos de la FDA, los expertos en seguridad alimentaria de CR determinaron en ese momento que, si bien el nuevo mensaje de la agencia era un paso en la dirección correcta, no fue lo suficientemente lejos, al menos para el atún. Sintieron que debido a que los datos de la FDA mostraron picos potencialmente peligrosos en los niveles de mercurio en algunas latas individuales de atún, las mujeres embarazadas deberían evitarlo por completo. Y por la misma razón, los expertos de CR pensaron que otros adultos y niños también deberían limitar la cantidad que comen.

Después de analizar los resultados de nuestras pruebas actuales, el consejo de los expertos en seguridad alimentaria de CR sigue siendo el mismo: “Todavía nos preocupa que la variación que vemos de una lata a otra haga que el atún sea demasiado peligroso para las personas embarazadas y sugiere que todos deberíamos tomar algunas precauciones”, dice Michael Hansen, doctor y científico sénior en CR.

Albacora vs atún light

En las pruebas de CR, analizamos 10 productos en total, incluidas 2 variedades de cada una de las 5 marcas de atún: albacora, que proviene de atunes más grandes y tiende a ser más caro; y atún light, que procede de atunes más pequeños. CR probó 3 muestras de cada producto, de diferentes lotes, para un total de 30 muestras. Todo el producto de atún llegó empacado en agua, la cual fue escurrida antes de la prueba.

Si bien estas pruebas representan solo una parte y no incluyen a todo el mercado, brindan información sobre lo que los consumidores pueden experimentar en un momento dado cuando comen estas marcas de atún y subrayan la importancia de tomar decisiones más seguras en sus rutinas diarias.

Una importante conclusión a la que se llegó es que el atún albacora tiene mucho más mercurio que el atún light, independientemente de la marca. Eso no es sorprendente, ya que el atún albacora es más grande y vive más que el atún light. Pero la disparidad era bastante amplia: los productos de albacora tenían 3 veces más mercurio, en promedio, que los demás.

Que el atún albacora tiene más mercurio que el atún light es bien conocido entre los científicos y expertos en productos del mar, pero la encuesta reciente de CR descubrió que puede ser una novedad para el consumidor promedio. Aproximadamente la mitad de los estadounidenses dijeron que no sabían que las diferentes variedades de atún enlatado tienen diferentes niveles de mercurio. Y el 18 % dijo que no sabía que el atún enlatado lo tiene.

Si bien los niveles de mercurio en nuestra prueba fueron más altos en el atún albacora que en los atunes light, algunas marcas tuvieron una variación mucho mayor que otras. Por ejemplo, la albacora de Chicken of the Sea tenía 10 veces más mercurio que el atún light pero los niveles de mercurio en la albacora de Wild Planet estaban muy cerca uno del otro.

Ninguno de los atunes albacora en nuestras pruebas tenía niveles lo suficientemente bajos como para que un adulto pudiera consumir 3 porciones a la semana y solo uno, Bumble Bee Albacore, tenía niveles que permitirían 2 porciones semanales. El resto de los atunes albacora tenían niveles que justifica solo una porción a la semana, y los niños no deberían comer albacora en absoluto.

Todos los atunes light, menos uno, en nuestras pruebas tenían niveles lo suficientemente bajos como para que los expertos de CR piensen que, suponiendo que no se consuma ningún otro pescado, los adultos que no sean mujeres embarazadas podrían comer 3 porciones de 4 onzas a la semana, y los niños podrían comer 1 o 2 porciones de 4 onzas (dependiendo de la edad).

La excepción: Wild Planet Skipjack Wild Tuna. Este atún light tenía niveles muy cercanos a los atunes albacora en nuestras pruebas, lo que permitiría solo una porción por semana. (Ten en cuenta que la cantidad exacta de atún que puedes consumir también depende en parte de tu peso, pero los expertos de CR creen que estas pautas son un buen punto de referencia que todos debemos seguir para realizar un seguimiento del consumo de pescado).

Por qué son importantes los picos en los niveles de mercurio

Aunque los niveles de mercurio en el atún light tienden a ser bajos en promedio, se sabe a partir de los datos de CR que puede haber picos impredecibles de la toxina en las latas individuales.

Del total de 30 muestras, encontramos 6 picos individuales en el contenido de mercurio que cambiarían la recomendación de la FDA sobre la frecuencia con la que alguien debería comer atún. Eso es el 20% de las muestras, o 1 de cada 5 latas. Ese es el mismo porcentaje que encontramos cuando analizamos los datos de la FDA sobre el atún en 2014.

Esas variaciones son preocupantes, dice Hansen. “Es posible que sepas que, en general, el atún light tiene menos mercurio que el atún albacora, pero no se puede saber con solo mirar cuánto mercurio tiene una lata específica”, dice.

Por ejemplo, debido a que el atún light en lata de Wild Planet es un atún ligero, un consumidor puede pensar que comer 3 porciones a la semana está bien. Pero en nuestras pruebas, encontramos que 2 de las 3 muestras de este atún tenían niveles de mercurio lo suficientemente altos como para colocarlo en la categoría de una vez a la semana. Y en 3 muestras de la categoría de albacora (2 muestras de Chicken of the Sea Albacore y una muestra de StarKist Selects No Salt Added Albacore), el mercurio era lo suficientemente alto como para no comerlo.

Qué dice la industria del atún

Nos comunicamos con todas las empresas de nuestras pruebas y también escuchamos al Instituto Nacional de Pesca (NFI, por sus siglas en inglés), una asociación comercial que representa a los fabricantes de atún enlatado. El NFI dijo que los niveles de mercurio que encontramos estaban muy por debajo del límite que la FDA permite en el atún enlatado y dijo que estos productos son seguros para consumir. StarKist y Chicken of the Sea dijeron que sus productos controlan el mercurio y cumplen con este límite de la FDA.

Bumble Bee señaló que “los beneficios para la salud de consumir pescados superan con creces cualquier riesgo potencial, incluidas las preocupaciones sobre el mercurio”.

Wild Planet, cuyo Skipjack Wild Tuna tuvo los niveles más altos de mercurio de nuestras pruebas de albacora, dijo que la compañía “tuvo que elegir entre ofrecer atún con el nivel de mercurio más bajo posible u ofrecer atún de la mejor práctica sostenible” y que todavía disponen de otros atunes con bajos niveles de mercurio.

Una de las marcas de atún que probamos, Safe Catch, señala en sus latas que tiene el “mercurio más bajo de todas las marcas”.

Si bien Safe Catch tenía niveles relativamente bajos de mercurio, descubrimos que la mayoría de los otros atunes light también tenían niveles bajos, y las diferencias en los niveles promedio de mercurio entre las latas de Safe Catch que probamos y las de la mayoría de las otras marcas eran muy pequeñas. De manera similar, los niveles de mercurio en el atún albacora de Safe Catch estaban cerca de la mayoría de las muestras de albacora de otras marcas que probamos y una marca en especial, Bumble Bee, en realidad tenía niveles más bajos. El atún Wild Albacore de Safe Catch cuesta alrededor de $5 por lata y su atún light Wild Elite alrededor de $3.50 en comparación con menos de $2 por el atún light y menos de $3 por el atún albacora de Bumble Bee, Chicken of the Sea y StarKist. (El atún light y albacora de Wild Planet cuestan alrededor de $3.50 y $5.60, respectivamente).

Bryan Boches, director ejecutivo y fundador de Safe Catch, expresó a CR que la compañía ha “analizado más de 6 millones de atunes individuales, por lo que sabemos que el mercurio varía mucho en el atún, independientemente del método de captura, el tamaño o la ubicación” y que es “la única marca que prueba cada atún individual a un límite estricto de mercurio antes de que sea aceptado”. Ninguna otra marca en nuestras pruebas dice haber probado cada atún.

Eliminar el mercurio del atún

Si bien el riesgo del mercurio en el atún se conoce desde hace años, la reciente verificación de CR es un recordatorio de que el problema está lejos de resolverse. Y aunque el mercurio en los océanos puede encontrarse de manera natural, los expertos enfatizan que la contaminación humana, en particular la quema de combustibles fósiles, sigue siendo una de las principales causas de la contaminación de la atmósfera y finalmente, de los océanos.

Los expertos que estudian la contaminación por mercurio en los peces han encontrado que los niveles de este elemento en diferentes océanos parecen estar vinculados a diferentes prácticas y políticas en las naciones cercanas. “Por ejemplo, la contaminación por mercurio en el atún capturado en el Océano Pacífico va en aumento, pero los niveles están cayendo en el atún del Océano Atlántico”, dice Nicholas Fisher, doctor y profesor distinguido en la Escuela de Ciencias Marinas y Atmosféricas de la Universidad Estatal de Nueva York en Stony Brook.

“En China e India, queman mucho carbón para obtener electricidad, y cuando quemas carbón, liberas una gran cantidad de mercurio al aire, que eventualmente cae en forma de lluvia, por lo que los niveles de mercurio han aumentado un poco en el Pacífico”, dice Fisher. “Mientras que, en el Atlántico, hemos demostrado que los niveles han disminuido, principalmente debido a los esfuerzos realizados en América del Norte para eliminar el mercurio de las plantas de carbón en los EE. UU. y Canadá”.

“Esta disparidad en la contaminación por mercurio en diferentes partes del mundo sugiere una posible solución”, dice Elsie Sunderland, profesora de ciencias ambientales e ingeniería en el departamento de salud ambiental de la Universidad de Harvard. Cuanto más reduzcamos las emisiones de mercurio a la atmósfera, más podremos reducir la contaminación por mercurio en los océanos, y ya estamos viendo los efectos de los cambios de política.

Sunderland y sus colegas han estimado que las plantas de energía en los EE. UU. han reducido sus emisiones de mercurio en un 90 % entre 2008 y 2020, lo que atribuyen a regulaciones más estrictas de la Agencia de Protección Ambiental (EPA). Los Estados Unidos también ha logrado avances en la eliminación del mercurio de la fabricación de todo tipo de productos de consumo, no solo los termómetros de mercurio antiguos, sino también las baterías, los componentes eléctricos, las pinturas, los pesticidas y más.

Las propias pruebas que CR hizo con el atún también inspiran cierto optimismo. Los niveles de mercurio que CR midió en 4 de 5 de las marcas en nuestro test reciente fueron en realidad más bajos que los niveles promedio de mercurio que la FDA midió entre 1990 y 2010.

“La gente se siente deprimida por estos problemas y preocupada de que nuestras acciones no produzcan ningún cambio”, dice Sunderland. Pero “si miras la situación en los Estados Unidos, en realidad hemos hecho mucho y hemos tenido un éxito increíble. Así que creo que ese modelo podría seguirse, globalmente”.

Consejos para elegir atún y otros productos del mar

Cuanto más aprendas sobre la contaminación del océano y cómo podría afectar a sus habitantes, más cuidado tendrás a la hora de comer pescado. Sin embargo, al mismo tiempo, probablemente sepas lo bueno que es el pescado para tu salud porque es rico en proteínas, grasas saludables y vitaminas.

Para tratar de evitar la confusión en el pasillo de tu supermercado, aquí te mostramos algunos consejos que debes tener en cuenta cuando decidas qué pescado comprar y con qué frecuencia comerlo. Consejo: al considerar los tamaños de porción, recuerda que 4 onzas es la cantidad en una lata de atún de 5 onzas; la onza restante es agua o aceite.

Si estás embarazada, evita el atún enlatado por completo. Puedes obtener ácidos grasos omega-3 de otros mariscos o pescados con bajo contenido de mercurio, como las ostras, el salmón y las sardinas. Esos son particularmente ricos en omega-3, pero otros pescados con bajo contenido de mercurio (vieiras, camarones, calamares y tilapia) también te proporcionan algo. O puedes obtenerlo de otros alimentos, incluidos los huevos enriquecidos con omega-3, las semillas de linaza, las nueces y el aceite de soya.

El resto de los adultos deben tomar de 8 a 12 onzas por semana de pescado relativamente bajo en mercurio. Eso podría incluir hasta 3 porciones de atún light, o una combinación de ese atún y otros pescados con bajo contenido de mercurio mencionados anteriormente. Puedes comer albacora, pero solo una porción de 4 onzas por semana, algo que dificulta alcanzar las 2 o 3 porciones recomendadas de pescado a la semana sin consumir demasiado mercurio.

Los pescados que tienen un alto contenido de mercurio incluyen el atún patudo (un tipo que a veces se usa en el sushi), la caballa gigante, el pez reloj anaranjado, el tiburón y el pez espada. Estos deben consumirse muy ocasionalmente, si es que lo haces, y nunca para las mujeres embarazadas.

El atún puede estar bien para los niños. Es posible que sea el único pescado que comerá tu hijo, y eso está bien siempre y cuando se limite al atún light y a las recomendaciones de raciones semanales basadas en la edad para la cantidad total de pescado con bajo contenido de mercurio:

De 1 a 3 años: 2 onzas

De 4 a 7 años: 4 onzas

De 8 a 10 años: 6 onzas

11 años: 8 onzas

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.