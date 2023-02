<strong>Alumnas de una preparatoria de Filadelfia son sancionadas por comentarios racistas</strong>

Foto: Photo by JEFF PACHOUD/AFP via Getty Images / AFP / Getty Images

Al menos dos estudiantes de preparatoria de Filadelfia se enfrentan a medidas disciplinarias después de que un video racista, que fuera grabado fuera de la escuela, apareciera en redes sociales mostrando a una chica rociando pintura negra en la cara de otra, mientras hacían comentarios racistas.

Según Kenneth A. Gavin, jefe de comunicaciones de la Arquidiócesis de Filadelfia, dos de las chicas que aparecen en el video, que empezó a circular por internet el martes pasado, asisten al instituto católico femenino Saint Hubert. Una tercera chica que aparece en el video no es alumna del instituto, dijo.

“No vamos a revelar detalles concretos de las acciones disciplinarias individuales, pero el nivel de comportamiento requiere un mínimo de suspensión y asesoramiento y un máximo de expulsión”, dijo Gavin a través de un correo electrónico dirigido a CNN el día de ayer.

En un comunicado emitido este miércoles, el instituto Franklin Towne Charter expresó que la exalumna que participó en el video o cualquier otro alumno que muestre esa conducta no tienen cabida en su escuela. “El contenido de este video no refleja los valores y la cultura de nuestra familia Towne”, dijo la escuela en su página web. No está claro si la exalumna estaba matriculada en el momento de la grabación del video.

Un padre negro cuya hija asiste a la escuela católica dijo que el video fue enviado directamente a su hija y a su sobrina, así como a otros estudiantes negros.

El video empezó a circular en las redes sociales una semana después de que comenzara el Mes de la Historia Negra.

En el video, se ve a una chica utilizando pintura en aerosol negra para colorear la cara de otra chica mientras le dice: “¡Eres una chica negra! ¡Conoces tus raíces! Estamos en febrero. No eres más que una esclava… y después de esto ella me lavará la ropa”.

En el video se oye a la gente reírse mientras esto ocurre. Se ve a una persona filmando el incidente con su teléfono. La chica que tenía la cara pintada de negro dice: “Soy negra y estoy orgullosa”.

El video fue grabado fuera de la escuela y fuera del horario escolar, según una declaración facilitada por la Arquidiócesis de Filadelfia.

“Reconocemos y entendemos que las acciones de estas estudiantes han reabierto heridas sociales de una manera profundamente dolorosa. Las presuntas responsables no están presentes en la escuela y serán disciplinadas apropiadamente”, dijo la Arquidiócesis.

La Archidiócesis añadió que la escuela y la Oficina de Educación Católica están llevando a cabo una revisión del incidente. “Si ese proceso determina la participación de otros estudiantes, también se enfrentarán a medidas disciplinarias”, dice el comunicado.

Catherine Hicks, presidenta de la rama de Filadelfia de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP por sus siglas en inglés), expresó en un comunicado su fuerte decepción por el video y pidió a la escuela que “garantice que se tomen medidas de inmediato”.

“Es extremadamente desalentador tener que abordar esto, especialmente durante la celebración del Mes de la Historia Negra, que honra los logros y la rica historia de la gente negra”, decía el comunicado.

“El video que muestra los atroces actos de las alumnas blancas de la Arquidiócesis de Filadelfia pintando con spray la cara de una joven de negro es totalmente inaceptable”, continúa la declaración. Decir que el acto se hizo en broma “no solo es espantoso, sino que nos muestra el continuo ciclo de racismo contra el que luchamos constantemente”.

En su declaración, la Arquidiócesis dijo: “Aprovechamos esta oportunidad para dejar muy claro que no hay lugar para el odio, el racismo o la intolerancia en Saint Hubert o en cualquier escuela católica. No es aceptable bajo ninguna circunstancia ni en ningún momento. El uso de cualquier epíteto racial es incompatible con nuestros valores de tratar a todas las personas con caridad, decencia y respeto”.

La Arquidiócesis señaló que el comportamiento de las estudiantes viola el código de conducta y la política sobre el uso de la tecnología, que se aplica a las estudiantes dentro y fuera de la escuela.