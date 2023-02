Super Bowl LVII: a qué equipo apoyan las principales celebridades de Estados Unidos

El domingo 12 de febrero se llevará a cabo en Arizona el Super Bowl LVII entre Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs. Estos dos equipos tienen como fanáticos a varias de las principales celebridades de Estados Unidos.

Este factor, más el siempre esperado show de medio tiempo, posiblemente ocasione que en las gradas del Estadio de la Universidad de Phoenix en Arizona estén varias de estas figuras del cine y la industria de la música.

Celebridades que apoyan a Kansas City Chiefs

Jason Sudeikis: El actor es conocido por su papel en Ted Lasso, serie de Apple TV, y ha demostrado en más de una ocasión su afición por el equipo que lidera Patrick Mahomes.

KANSAS CITY, MISSOURI – 27 DE NOVIEMBRE: El actor Jason Sudeikis reacciona antes de un partido entre Los Angeles Rams y Kansas City Chiefs en el Arrowhead Stadium el 27 de noviembre de 2022 en Kansas City, Missouri. (Foto por Jason Hanna).

Brad Pitt: El Intérprete y productor es hincha de los Chiefs y así lo dejó claro en un evento público en 2021, específicamente en la gala de los Premios SAG, donde se le vio lucir una gorra negra de la franquicia.

Brad Pitt apoya a Kansas City Chiefs en el Súper Bowl. pic.twitter.com/TbtHg6Qltj — Guillermo Schutz (@memo_schutz) January 24, 2020

Paul Rudd: Conocido por su papel en ‘Avengers’, este actor fue estudiante de la Universidad de Kansas. Llegó a la ciudad con tan solo 10 años y posiblemente hará acto de presencia en el Estadio tras sus últimas declaraciones en la gala de la película Ant-Man y la Avispa Quantumanía.

KANSAS CITY, MISSOURI – 30 DE ENERO: El actor Paul Rudd habla con el pateador Harrison Butker #7 de los Kansas City Chiefs antes del juego de campeonato de la AFC contra los Cincinnati Bengals en el Arrowhead Stadium el 30 de enero de 2022 en Kansas City, Missouri. (Foto por Jamie Squire).

Henry Cavill: Famoso por ser ‘Superman’, el actor británico es un confesó fan de Kansas City Chiefs. En algunas entrevistas y en redes sociales lo ha dejado más que claro.

Celebridades qué apoyan a Philadelphia Eagles

Will Smith: Uno de los actores más famosos de Estados Unidos y nativo de Filadelfia apoya fervientemente a los dirigidos por Nick Sirianni.

JACKSONVILLE, FL – 06 DE FEBRERO: El actor Will Smith presenta a Alicia Keys durante el espectáculo previo al juego XXXIX Superbowl en el Alltel Stadium el 6 de febrero de 2005 en Jacksonville, Florida y usando una playera de los Eagles. (Foto por Frank Micelotta).

Sylvester Stallone: El icónico actor ni nació en Pensilvania, pero lleva a Philadelphia en su corazón. La saga Rocky lo lanzó al estrellato y goza incluso de un par de estatuas en la ciudad.

FILADELFIA – 8 DE SEPTIEMBRE: El actor Sylvester Stalone hace una aparición como ‘Rocky’ antes del partido entre el campeón defensor del Super Bowl Tampa Bay Buccaneers y los Philadelphia Eagles el 8 de septiembre de 2003 en el Lincoln Financial Field en Filadelfia, Pensilvania.(Foto por Doug Pensinger).

Bradley Cooper: Nacido en Pensilvania y famoso por películas como “¿Qué pasó ayer?, Avengers y A Star is Born”, el actor ha expresado su apoyo público a los Eagles. View this post on Instagram A post shared by Germantown Academy (@germantownacademy)

Jill Biden: Educadora de profesión la ahora primera dama de Estados Unidos es fanática de los Eagles desde niña e incluso ha asistido a varios partidos. FILADELFIA, PENNSYLVANIA – 16 DE OCTUBRE: La Primera Dama de los Estados Unidos, Jill Biden, camina al margen antes del partido entre los Philadelphia Eagles y los Dallas Cowboys en el Lincoln Financial Field el 16 de octubre de 2022 en Filadelfia, Pensilvania. (Foto por Tim Nwachukwu).

