Águilas del América se imponen con lo justo al Necaxa en el Azteca y escalan posiciones en el Torneo Clausura del fútbol mexicano

Las Águilas del América hicieron los deberes y se impusieron a los Rayos del Necaxa en el estadio Azteca, en un partido que dominaban 2-0 pero que los dirigidos por Andrés Lillini descontaron para darle un toque de emoción al encuentro que finalizó con marcador de 2-1.

Los dirigidos por el Tano Ortiz comenzaron dominando la primera parte en un encuentro que estaban obligados a ganar para así escalar posiciones y sumar la segunda victoria del torneo. Sin embargo el Necaxa no iba a vender barata su derrota y también gozó de algunas ocasiones de gol.

Los goles del América vs Necaxa

Fue hasta el minuto 21 cuando Diego Valdés destrancaba las acciones y ponía a ganar a los azulcrema en su estadio, la jugada fue revisada por el VAR que al final terminó convalidando la primera anotación de los dirigidos por Fernando Ortiz.

Al minuto 51 Henry Martín anotaba de penal el segundo gol para las Águilas luego de una falta recibida por Valdés y que el delantero mexicano terminó clavando en el fondo de la red. Con este gol, Martín llega a 75 con la camiseta azulcrema y se mete entre los 10 goleadores históricos, superando a Oribe Peralta que queda con 74 y a uno de Gonzalo Farfán que suma 76.

Pero esto no iba a ser todo, los Rayos pondrían el juego en suspenso al minuto 78 cuando Maximiliano Silvera aprovechaba la floja marca americanista y colocaba el 1-2, sin embargo no iba a ser suficiente. GOAAAAAAAAAAAAL! Silvera scores for Necaxa and we’ve got ourselves a match 👏🏻👏🏻👏🏻 @ClubNecaxa



🦅2-1⚡️

⏱️: 78’

📺: TUDN. @Univision

👉🏻: https://t.co/PPVowVursk#TUClausura2023 | #SomosAmérica | #ContiGoNecaxa | #SábadoFutbolero pic.twitter.com/RXlWOEV4dc— TUDN USA (@TUDNUSA) February 12, 2023

Lo que le viene a América y Necaxa

Con este resultado las Águilas del América saltan a la cuarta casilla del torneo con un total de 10 unidades producto de dos victorias y cuatro empates, mientras que los Rayos del Necaxa se quedan con 4 puntos y bajan a la posición 14 del torneo.

El próximo encuentro del América será el próximo martes 14 de febrero en la cancha del Atlético San Luis, mientras que el Necaxa recibirá en su cancha a los Pumas el próximo miércoles 15 del febrero.

También te puede interesar

. Rafa Márquez se reúne con Xavi Hernández en juego de los juveniles del FC Barcelona (Foto)

. Julián Quiñones protagoniza una polémica tras enviar foto a famosa influencer mexicana

. El ‘Bofo’ Bautista cargó contra Diego Cocca y su nombramiento al frente del Tri: “Es un proyecto basura”