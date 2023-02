Funan a Gerard Piqué por dejar a sus hijos bajo la lluvia en casa de Shakira e irse con la cajuela abierta

A través de las redes sociales se hizo tendencia un video donde se puede ver a Gerard Piqué llegar a la residencia de Shakira en uno de sus autos para dejar a sus hijos. No obstante, el catalán sería objeto de críticas, pues sus pequeños tuvieron que mojarse mientras esperaban que les abrieran la puerta de la casa.

El clip fue difundido inicialmente por la agencia Europa Press y se puede ver como el exjugador deja a Milan y Sasha en la puerta de la residencia y en medio de una intensa lluvia, pero sin bajarse del vehículo. Esto generó fuertes críticas hacia Piqué en redes sociales, donde le acusaron de descuidado y mal padre.

Gerard Piqué accompagna i figli a casa di Shakira e scappa col cofano aperto. pic.twitter.com/Ie860Ilzdf — PakyShak 🧜🏼‍♀️ (@Paky_Shak) February 8, 2023

“Es una vergüenza que no sea colaborativo. Ya me imagino un Piqué excusándose de las reuniones de padres de familia del colegio”; “Que padre es este. Tan loco que se va con la puerta abierta”; “Este Gerardo si llega a ser más tonto, no nace”, fueron algunas de las reacciones de los internautas.

El audiovisual termina con los niños ingresando a la residencia y él yéndose con la cajuela del vehículo abierta. En el video es totalmente audible el momento en el que alguien le grita advirtiéndole.

Desde que la relación con Shakira llegó a su fin, Piqué evita cualquier contacto público con la colombiana. Sus visitas a la casa de la cantante suelen darse a menudo, pero solo para buscar o dejar a sus pequeños con los que en varias ocasiones pasa el fin de semana.

