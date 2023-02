“Han mostrado confianza”: ‘Potro’ Gutiérrez niega cualquier tipo de salida de Cruz Azul tras su cuarta derrota en el Clausura 2023

La situación en Cruz Azul es crítica, pues el conjunto suma cuatro derrotas consecutivas y un empate en el actual Clausura 2023. Como resultado, tras el último partido perdido por el cuadro cementero, ante Toluca, los rumores y pedidos del despido de Raúl ‘Potro’ Gutiérrez están cada vez más presentes en el entorno al equipo celeste.

Sin embargo, en rueda de prensa, el estratega declaró que él sigue firme como entrenador celeste hasta que le notifique lo contrario la directiva, al menos así lo dejó claro tras su cuarta derrota en el actual torneo de la Liga MX.

“Se le debe preguntar a la persona adecuada, sobre mi continuidad o no… Hasta que no te digan gracias, esto sigue. En ese sentido, hemos hablado con la directiva y han mostrado esa confianza. Entendemos que esa inercia que llevamos hoy pensábamos romperla y no fue, pero hasta que se me dé un mensaje oficial no podría comentar algo al respecto”, señaló el entrenador.

Esto no fue lo único que dijo tras el juego, y aunque los resultados no han acompañado al equipo azul, ‘Potro’ Gutiérrez reveló que se encuentra tranquilo en el banquillo del cuadro celeste, pese a que tiene nueve goles en contra y solo cuatro a favor.

“Estamos tranquilos en el sentido de que el plan de juego que hicimos dio resultado en muchas fases del juego pero evidentemente no lo estamos coronando con gol que es lo que marca las diferencias como hoy… Pero este tema se viene repitiendo: de nada sirve hacer buenos partidos si no los ganas”, agregó.

