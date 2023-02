Pidió perdón por su gol: “Pocho” Guzmán celebró su tanto a Pachuca ofreciendo una disculpa a la afición

La noche del sábado fue de reencuentros en el Pachuca vs. Chivas. Por un lado, Víctor Guzmán se reencontró con los aficionados que tantas veces lo apoyaron, mientras que del otro lado la “Chofis” López enfrento a su exclub rojiblanco.

En el caso del “Pocho” Guzmán, el exmediocampista tuzo marcó el gol que adelantó al Rebaño Sagrado; sin embargo, su celebración no fue de euforia, sino de respeto a sus exseguidores.

Tras poner el 0-1 momentáneo al minuto 26, Guzmán simplemente unió sus palmas y las levantó, girando hacia distintos puntos del estadio, como pidiéndole perdón a la afición.

Cabe mencionar que minutos antes de que iniciara el encuentro, Pachuca le organizó un homenaje al “Pocho”, en el que inauguraron un palco en el Estadio Hidalgo con su nombre, resaltando lo importante que fue para el equipo tuzo, como el campeonato que les ayudó a ganar en el Apertura 2022.

“Muy contento por ese recibimiento, pulso a pulso trabajé para eso, siento que me lo gané. No es fácil quedar campeones un par de veces en alguna institución y bueno, del gol qué puedo decir, fue un bonito gol, a mí me hubiera gustado quedarnos con los tres puntos, pero bueno, se destaca el funcionamiento de todo el equipo“, exclamo el ahora jugador rojiblanco tras el 1-1 final en el partido.

Pachuca rinde homenaje al "Pocho" Guzmán y su nombre quedá inmortalizado en uno de los palos del Estadio Hidalgo 🏟👏🏼 pic.twitter.com/xenTzntL0P — Mónica Morales (@monimorales_m) February 12, 2023

#Pachuca

Pocho Guzmán tuvo un pequeño homenaje previo al partido entre @Chivas @Tuzos y para la foto oficial del partido se unió a sus ex compañeros.⚽️📸 pic.twitter.com/aHOnovTNvf — Emilio Lara (@EmilioLaraCE_) February 12, 2023

El reencuentro de “Chofis” López con las Chivas

Mientras Víctor Guzmán era bien recibido por su afición y sus excompañeros, a los cuales se unió para tomarse la foto grupal protocolaria previa al juego, el caso de la “Chofis” Lopez era radicalmente distinto, ya que sus excompañeros no lo buscaron y la afición lo abucheó cuando sonó su nombre en el sonido local para la alineación y cada que tocaba el balón.

A diferencia del “Pocho”, Javier López no pesó en la cancha y fue sustituido al minuto 73, otro momento en el que recibió una sonora rechifla. 😰 ¡Tremendo abucheo para Chofis López cuando lo anunciaron en la alineación!



La afición rojiblanca con mucha presencia en Pachuca



(vía @serolf2888) pic.twitter.com/ZUc4bEIzqk— Futbol Picante (@futpicante) February 12, 2023

También puede interesarte:

Chivas anuncia partidos amistosos en Estados Unidos para marzo

“Chofis” López manda duro mensaje a Chivas tras su salida del cuadro rojiblanco

Alexis Vega y su mensaje alentador después de su cirugía