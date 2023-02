“No hay la confianza como en Pachuca”:’Chofis’ López manda duro mensaje a Chivas tras su salida del cuadro de Guadalajara

Eduardo ‘La Chofis’ López salió de las Chivas de Guadalajara en busca de minutos en San Jose Earthquakes de la Major League Soccer dirigido por Matías Almeyda, conjunto que no se quedó con su ficha de manera permanente, motivo por el cual regresó al rebaño sagrado. Sin embargo, el cuadro tapatío no le entregó un puesto y tuvo que salir a Pachuca.

Es por este motivo que el jugador mexicano habló sobre la confianza que reciben los jugadores jóvenes por parte de las Chivas de Guadalajara, el cual consideró que es poco, a comparación de Pachuca, conjunto que defiende en estos momentos en el Clausura 2023 de la Liga MX.

“Puedo hablar de Chivas porque lo viví, no he estado en muchos clubes. En Chivas no hay mucha confianza como lo hay acá, que el jugador menor tenga confianza con el jugador mayor porque está más experimentado”, dijo ‘La Chofis’ a TUDN.

Además, habló de Pachuca, equipo que defiende y el cual enfatizó que se siente muy ‘arropado’ siendo este el motivo por el cual tiene muchas ganas de jugar y está feliz en el conjunto que está peleando por el liderato de la competencia azteca.

“Lo importante es que los jugadores tienen mucha confianza. El apoyo de la directiva, sin duda eso es muy importante. No es porque yo este acá, la directiva te arropa muy bien. Me sentí muy arropado, con ganas de jugar acá, ves que todos están felices y te contagias de todo lo bueno”, recalcó el jugador.

‘La Chofis’ podrá tener su “revancha” contra las Chivas, pues los Tuzos jugarán ante el rebaño sagrado el sábado 11 de febrero a las 21:00 (Hora de México) para así intentar seguir con su buen andar en México, ese que se vio reflejado el año pasado al coronarse campeón con Pachuca.

