Relaciones kármicas: qué son y cómo saber si estás en una

El karma es una energía que emanamos al universo y regresa a nosotros de la misma forma en que fue enviada, es decir, depende de las acciones de cada persona su consecuencia positiva o negativa. En las relaciones de amor, esta energía está destinada a repetirse una y otra vez por alguna razón.

Dentro de nuestro crecimiento espiritual debemos pasar por diversos aspectos personales, muchos de ellos asociados a terceras personas. Es ahí donde entran las relaciones kármicas, las cuales, existen para equilibrar la energía de dos individuos.

¿Qué son las relaciones kármicas?

Una relación kármica es aquella que está destinada a repetirse una y otra vez hasta que ambas personas aprenden la lección que el universo les ha encomendado. Por eso, quienes están involucrados en una sienten una atracción instantánea y a medida que avanzan, descubren un propósito.

En caso de que no lo hayan encontrado y no tengan un final feliz, vuelve a repetirse en esta u otra vida, hasta que ambos superan ese dolor, explicó We Mystic en un artículo.

La manera más simple de explicarlo es cuando una persona sigue un mismo patrón para elegir parejas y lo hace de manera inconsciente. Este patrón no es físico, sino de comportamiento, por ejemplo, el amigo o amiga que siempre elije relaciones tóxicas en las que siempre termina engañado.

¿Cómo saber si estoy en una relación kármica?

Existen algunas señales que pueden revelar un involucramiento en una relación kármica. Algunas de ellas son:

Atracción repentina y fuerte: al tratarse de almas que se encontraron en el pasado, se reconocen instantáneamente y vuelven a prender la llama de la pasión al instante. Generalmente es una persona diametralmente opuesta a ti, pero por alguna razón ambos se gustaron y están juntos.

Cuando terminan, siempre se preguntan ¿por qué anduve con esa persona? Si encuentras el propósito, posiblemente aprendiste la lección kármica.

La relación es sofocante o tóxica: en una relación kármica rápidamente salen a relucir celos, obsesiones, peleas y malentendidos. Es posible que te sientas con la necesidad de ser libre, pero algo te lo impide. Lo mismo siente la otra persona.

Romper y volver en más de una ocasión: las parejas que cortan, se separan y luego de unos meses regresan, lo hacen porque inconscientemente saben que están en una relación kármica y están destinados a regresar hasta que cada uno haya aprendido la lección.

Sentimiento de paz: si cuando terminas con alguien sientes felicidad, paz y armonía significa que estuviste en una relación kármica y encontraste su propósito.

