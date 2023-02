Sam Asghari niega rotundamente el plan de una intervención para su esposa Britney Spears

Luego de los rumores acerca de que familiares de Britney Spears habían planeado una intervención para combatir su abuso de medicamentos, ahora ha sido el esposo de la cantante, Sam Asghari, quien se ha pronunciado al respecto.

En declaraciones que hizo a Access Hollywood el entrenador de 28 años informó que “no se produjo una intervención. Mi esposa tiene el control total de su vida y seguirá tomando todas las decisiones relacionadas con su cuidado, independientemente de las circunstancias. Las especulaciones sobre su salud son inapropiadas y deben terminar de inmediato”.

Hace dos días la princesa del pop hizo uso de su cuenta de Instagram para aclarar los rumores, compartiendo un largo mensaje en el que se destaca lo siguiente: “Se me revuelve el estómago al saber que sea legal que la gente invente historias de que casi muero… ¡¡¡Quiero decir que ya es suficiente!!! Probablemente tendré que dejar de publicar en Instagram porque, aunque disfruto haciéndolo, ¡obviamente hay mucha gente que no me desea lo mejor!”

Ahora Britney ha regresado a publicar en esa red social otro de sus conocidos videos en los que aparece bailando, y que acompañó con el texto: “Si el mundo dice cosas malas sobre mí… ¡pueden garantizar que encontraré la manera de alegrar las cosas ☀️! Siempre puedo… está en mi destino!!! He perdido algo de peso… pero se siente bien 👍🏼!!!

