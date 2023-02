Esposa de Dani Alves publicó emotiva carta en redes sociales

En medio del arresto de Dani Alves por una supuesta agresión sexual a una joven de 23 años en una discoteca de Barcelona, su esposa, la modelo Joana Sanz publicó una emotiva carta en redes sociales donde se desahogó por el luto que atraviesa tras el reciente fallecimiento de su madre.

A través de su cuenta oficial en Instagram, Sanz acompañó su extenso escrito con un video bailando con su mamá.

“Nuestro último baile. No ha sido el mejor porque un puto tumor no nos lo ha permitido, pero me quedo con tu mirada grabada en el corazón por siempre. Hasta el último aliento cantaste conmigo lo que te cantaba de pequeña: Madrecita del alma querida, en mi pecho yo llevo una flor. No te importe el color que ella tenga porque al fin tú eres madre una flor”, reza la primera parte del post.

“Tu cariño es mi bien madrecita. En mi vida tú has sido y serás el refugio de todas mis penas y la cuna de amor y verdad. Y aunque amores yo tenga en la vida que mi llenen de felicidad, como el tuyo jamás madre mía, como el tuyo no habré de encontrar. Te amo hasta el infinito y más allá”, concluyó.

Al duro golpe de esta pérdida, se sumó semanas después la detención de su esposo por su supuestamente violar y golpear a una joven en los baños de la discoteca Sutton el pasado 30 de diciembre.

La pareja ha estado envuelta en fuertes rumores de divorcio. No obstante, hace algunos días Sanz visitó por primera vez a Alves en la cárcel de Brians 2, donde se encuentra en prisión preventiva, y a su salida aclaró a la prensa que no dejaría al jugador solo en su peor momento.

En sus redes sociales se ha mostrado muy activa e incluso ha pedido a sus más de 900,000 seguidores en Instagram no juzgarla. “No me castiguen ni me juzguen si me ven bailar o sonreír, tan solo intento sanar mis heridas a mi manera, a la que a mí me hace bien, a la que a mi madre le gustaría”.

