Hotel De Los Famosos: Escándalo en el reality versión argentina por denuncia de supuesto abuso sexual

‘El Hotel de Los Famosos’ 2 versión argentina, donde uno de los participantes es Fernando Carrillo, está envuelto en medio de un escándalo, pues a días de su estreno, una de las participantes denunció a otro por abuso sexual con acceso carnal.

Quien sería la presunta víctima, es Florencia Moyano, y el supuesto abusador, Juan Manuel Martino, quien en el pasado dejó primero entrever que había tenido algo con Ricky Martin, y luego lo minimizó diciendo que solo sostuvieron conversaciones, vía mensaje directo de Instagram, y que jamás le había insinuado nada.

Esta segunda temporada del reality que se ve por el canal 13 de Argentina, está producido por BOXFISH, misma productora que en este momento se encuentra grabando la versión para TelevisaUnivision, que será conducida por Karina Banda y Roberto Palazuelo, bajo el nombre de ‘Hotel de las Estrellas’.

En el mismo lugar en donde en secreto se estaría haciendo la versión para México y Estados Unidos que saldría en septiembre, es donde habría sucedido este repudiable episodio en, supuestamente reiteradas ocasiones. Pero, pese que habría pasado a principios de diciembre, cuando se grabó la segunda temporada, Moyano habría decidido levantar la denuncia justo un día antes del estreno del reality.

¿CÓMO ES LA HISTORIA DE ESTA DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL?

Consultamos sobre el caso con Daniel Ambrosino, el periodista de entretenimiento más famoso y de mayor credibilidad en dicho país para que nos de detalle de quiénes son los implicados y qué es lo que habría sucedido.

“La semana pasada, Flor Moyano, se presentó con su abogado ante la justicia, y realizó una denuncia penal en la comisión del delito de ‘Abusos Reiterados’ y ‘Abuso Sexual con Acceso Carnal’, contra Juan Manuel Martino, ambos participantes de la segunda temporada del reality“, nos comienza explicando Ambrosino.

El periodista argentino nos amplió más sobre el caso dándonos detalles de la cronología de los supuestos hechos:

“Florencia Moyano es una influencer, modelo y actriz. Más conocida por sus publicaciones en redes.

Juan Martino también es influencer, modelo y actor pero más reconocido por ser la hermana de una periodista, Majo Martino, que participó en la primera edición de ‘El Hotel de los Famosos’. Dentro del reality ellos mantenían una especie de ‘relación’... Había situaciones de coqueteo, cierta conquista. Él quería tener relaciones sexuales, pero ella en varias oportunidades dijo sentirse incómoda con esa situación”, nos explica Ambrosino.

Y sobre la denuncia, y por qué Moyano tardó tanto en hacer esto público, aquí nos detalla:

“La denuncia la hizo unos días después de haberse terminado de grabar. El reality se comenzó a grabar en el 2022 y terminó a mediados de enero 2023. Cuando recién comenzó a emitirse al aire. El hecho en sí habría sucedido los primeros días de diciembre 2022 por lo que Martino, fue expulsado del programa.

Recién este viernes pasaron al aire cómo uno de los conductores les comunico al resto de los participantes la expulsión. Muy breve, en segundos. Casi sin darle mayor relevancia en comparación de la gravedad de la denuncia realizada”.

¿Qué pasó con el acusado del supuesto abuso? ¿Fue detenido? “No, enfrenta la denuncia y sus abogados han dicho que denunciarán a Flor Moyano por injurias. La justicia comienza a hacer las pericias psicológicas y psíquicas, estas semanas”, nos explica Daniel Ambrosino.

¿QUÉ HIZO LA PRODUCCIÓN ANTE ESTA DENUNCIA?

Como bien lo explicó Ambrosino, fue expulsado del reality sin mucha explicación, y aunque aún no se ha visto dentro de lo que va al aire, en par de semanas Flor Moyano también saldrá, pero por eliminación.

La producción emitió un comunicado que compartió a través de sus redes sociales, en donde expresan su solidaridad con la supuesta víctima y se ponen a disposición de la justicia ya que todo habría sucedido durante las grabaciones y dentro de su producción.

Comunicado de la productora de ‘El Hotel de los Famosos’ sobre el supuesto abuso sexual. Foto: BOXFISHTV

¿QUÉ DICE LA DENUNCIA DE ABUSO SEXUAL?

La denuncia penal interpuesta por Florencia Moyano contra Juan Manuel Martino relata seis hecho que se habrían producido dentro del reality:

1) “El denunciado en una ocasión paso cerca de mí y me manoseo la cola. Dicho tocamiento me resulto absolutamente desagradable, y por sobre todas las cosas me producía un malestar atroz, Estos son los actos que comenzaron a doblegar mi voluntad, y a ponerme psicológicamente contra las cuerdas…”.

2)”Un día, en ocasión donde ingrese al baño a lavarme los dientes, él denunciado de manera intempestiva se metió detrás de mí, vulnerando mi intimidad para besarme, tocarme y demás –en dichas ocasiones se quitaba el micrófono para que no se escuche-; constantemente intentaba bajarme la ropa, cuestión que, lógicamente, me ponía muy incómoda y en un lugar de vulnerabilidad e indefensión total. Pero, una vez que sucedían estos hechos, el seguía como si nada, maltratándome, insultándome, humillándome, y nada pasaba, es decir no había ninguna consecuencia para él…”.

3)”Otra situación ocurrió en la pileta cuando un día estábamos en grupo en unos inflables y Juan me metió el pie en la cola, ante lo cual yo lógicamente reaccioné muy mal, lo expuse, por lo que él se enojó y me comenzó a insultar con mucha violencia, diciendo que yo era una “botona”, que no me podía quedar callada, que era una “frígida” y demás agravios de esa índole, lo que de manera incomprensible me hacían sentir mal, con vergüenza, con culpa, me sentía una tonta…”.

4)”Juan quería dormir conmigo, que juntemos las camas, pero yo quería dormir sola y tranquila, entonces para no generar un conflicto, y que no se enoje, me acostaba con el un rato y después me iba a mi cama; pero siempre que me acostaba con él, Juan quería aprovechar la situación para tocarme con su miembro, para intentar manosearme y demás…”.

5)”En el baño también se metió en una oportunidad, comenzó a tocarme, me realizo sexo oral, y me penetró con su miembro sin mi consentimiento y sin protección, de forma agresiva e intempestiva. Esta situación me derrumbo espiritual y psicológicamente. Me sentí peor que nunca: totalmente ultrajada, indefensa, y denostada…”.

6)”Nos acostamos en mi cama y me dice que tenía que elegir entre el don de la sabiduría y el de la inteligencia, que tenía que elegir muy bien porque si no lo iba a perder. Siguiéndole la corriente, Le digo la sabiduría, Acto seguido me dice que no me asuste, que me iba a hablar en un idioma raro. Se agarra la cara con la mano y con la otra me empieza a hacer unos dibujos o símbolos en la frente mientras me hacía como una especie de ritual. Seguido de eso me dice que me quiere sentir, y yo le digo que no, que no quería. Seguidamente, intento utilizar las cámaras como excusa, le digo que estaban grabando, cuando le repito lo de las cámaras me dijo que él sabía que las cámaras no funcionaban y que no grababan, que no se veía nada porque no estaba la infrarroja; sin darme tiempo para contestar, y sin negativa a tener relaciones sexuales con el y todas las cosas que le manifesté, se me subió arriba, me empezó a besar, me bajó el pijama y me comenzó a penetrar…

… Yo estaba completamente en shock, no me movía, no quería decir nada tampoco porque estaban los demás compañeros en el cuarto y no quería que vean que entre nosotros estaba pasando eso. Yo solo deseaba que termine y que se vaya, no tenía forma de salir… Hasta que a los minutos entró Nicolás, el productor de la noche, y tiró una caja de preservativos…”.

EN EL MISMO LUGAR TELEVISAUNIVISION REALIZA ESE REALITY:

También nos comunicamos con Univision, porque aunque nada tenga que ver con lo sucedido, y se trate de una producción totalmente diferente, el reality que están grabando para México y Estados Unidos es bajo la misma productora y en el mismo lugar donde habría sucedido los desagradables hechos. Sin embargo, hasta el cierre de este artículo no habríamos recibido respuesta de su parte.

ASÍ COMPARTÍAN FLOR Y JUAN MANUEL EN EL REALITY:

