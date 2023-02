Primer Impacto cumple 29 años al aire y Univision lo celebra con una programación especial

En 1994 Univision estrenó al aire uno de los programas que se convertiría en un referente para la comunidad hispana en los Estados Unidos, Primer Impacto. Fue justo el Día de San Valentín el que dio inicio a uno de los programas con el contenido más real para ese momento en la televisión español. De inmediato, se convirtió en uno de los más importantes y rentables.

Primer Impacto cumple 29 años al aire y piensa celebrarlo con una programación especial durante toda una semana. Recordemos que el show de televisión puede verse por la señal de Univision todos los días a las 5 p.m. ET. Esta celebración son un abreboca de lo que será este año 2023 y parte del 2024 cuando el show alcance los 30 años al aire. Sus conductores estarán compartiendo los momentos y las entrevistas más especiales que han tenido en estas 3 décadas de entretenimiento. View this post on Instagram A post shared by Primer Impacto (@primerimpacto)

Roger Borges, Pamela Silva, Michelle Galván, junto con Tony Dandrades y otros, serán parte de esta importante celebración que destacará lo mejor de Primer Impacto a lo largo de los años. Además,

Tony saldrá a la carretera en “De Mochila con Tony”, una serie de historias especiales en las que lleva a los televidentes a través de su amada República Dominicana mostrando lo mejor de la isla. View this post on Instagram A post shared by Primer Impacto (@primerimpacto)

