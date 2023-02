“<strong>Quiero justicia para mi hijo”, claman padres de familia de Irving Jamir Sánchez</strong>

Durante la ola de balaceras mortales de enero y principios de febrero en California, además de la matanza en Monterey Park, el mexicano a Irving Jamir Sánchez Morales, de 28 años resultó muerto durante un tiroteo a la salida de un bar en San Francisco.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a la 1:53 de la madrugada del 6 de enero, en la cuadra 600 de la calle Valencia.

Oficiales del Departamento de Policía de San Francisco acudieron a la escena y encontraron a dos hombres y dos mujeres heridos de bala. Les habían disparado con armas de grueso calibre.

Tres sobrevivieron, pero no Irving Jamir, quien pereció, a pesar de los esfuerzos por parte de los paramédicos para mantenerlo con vida. El joven murió horas después en un hospital.

Irving Jamir Sánchez Morales tenía 28 años de edad.

Tras la violenta muerte de su hijo, quien fue acribillado para robarle una cadena de oro, un reloj Rolex y $30,000, el pasado 6 de enero, su padre, Mario Sánchez reclama justicia.

“La policía no me ha querido facilitar el video de la balacera”, dijo Mario Sánchez Burgos a La Opinión. “Tampoco me han querido regresar el automóvil donde viajaba mi hijo, pero ese auto, un Mercedez Benz 550 es mío y vale como $32,000”.

Exnovia delata al presunto asesino

El presunto asesino fue identificado como Christopher Aguilar Rojas. Lo delató una exnovia de nombre “Xitlalli”, quien se encontraba entre el grupo de amigos y primos de Irving la noche del crimen.

“Cuando balacearon a mi hijo, a Xitlalli no la tocaron”, reveló Mario Sánchez, quien ha hecho sus propias investigaciones con testigos del tiroteo.

La mujer cooperó con la policía para identificar a su exnovio.

De hecho, Xitlalli había obtenido un orden de restricción en contra de Christopher Aguilar Rojas, de quien se presume huyó a la ciudad de Los Ángeles, quien responde a los apodos de “El Oakland”, “El Ñero”, “Mi Niño” y “Minion”.

Hijo ejemplar

Según Mario Sánchez Burgos, originario de la Ciudad de México, su hijo Irving fue traído a Estados Unidos cuando tenía apenas un año y medio.

Lo describió como un joven entusiasta e inteligente, que emprendió su negocio, un taller de detalles estéticos de automóviles; planeaba casarse con su novia y tener hijos.

En la trágica noche del 6 de enero, Irving Jamir fue a celebrar su cumpleaños, además que le habían otorgado un crédito de miles de dólares para su negocio.

“A mi hijo lo vieron entrar en el Valencia Room; traía puestos una cadena de oro con un Centenario, anillos de oro, un Rolex con diamantes y $30,000”, dijo el papá. “Supe que el guardia de seguridad dejó entrar a un encapuchado que era un delincuente”.

Aquel delincuente quiso arrancarle el reloj, Irving luchó contra él y junto con el guardia de seguridad dominaron al intruso, quien se fue del lugar y junto con otros tres cómplices esperó hasta que Irving y sus amigos salieron del club nocturno de Hip Hop.

A Irving Jamir le dieron seis balazos: cinco en el pecho y uno en el hombro. A su primo le dieron dos balazos y dos a la nuera de Mario Sánchez. Los cuatro atacantes, que usaron armas de grueso calibre, aparentemente huyeron en una camioneta Dodge de color blanco.

Investigación en curso

El padre del joven asesinado sabe que una persona filmó la balacera desde una ventana y que la policía de Mission District tiene el video que no lo ha dejado ver.

“No podemos revelar ninguna evidencia, que incluye videovigilancia ni el vehículo, ya que esto comprometería la investigación”, respondió a La Opinión el oficial Roberto Rueca, portavoz del Departamento de Policía de San Francisco (SFPD).

Aunque California tiene una tasa de mortalidad del 8.5% por cada 100 mil habitantes, el estado registró el mayor número de muertes en el país, con un promedio de 3,160 fallecimientos y 6,843 heridos por las armas de fuego, de acuerdo con datos de Every Town For Gun Safety, un movimiento nacional de casi 10 millones de simpatizantes que buscan poner un alto a la violencia de las armas

California se tiñe de sangre

Además del tiroteo donde pereció Irving Jamir Sánchez Morales, entre el 1 de enero de este año hasta el 6 de febrero, en California se habían contabilizado 60 balaceras con un saldo de 90 muertos y 240 heridos, según datos oficiales de la organización Gun Violence Archive.

Entre los más recientes incidentes compilados en torno a violencia de las armas, la policía de Stockton continuaba la investigación de dos muertes y dos tiroteos separados que ocurrieron la madrugada del domingo 5 de febrero.

Un hombre de 41 años fue asesinado a tiros en un restaurante, y otras dos personas, una mujer de 39 años y un hombre de 47, fueron hospitalizados con heridas de bala que no ponían en peligro sus vidas.

En el segundo tiroteo un hombre resultó muerto y hubo tres hombres heridos de 26, 35 y 38 años. Se desconocen los motivos de la balacera.

El 1 de febrero, en el sur centro de Los Ángeles, desconocidos dispararon a un automóvil en movimiento y causaron cinco heridos. El incidente ocurrió entre la calle 103 y la avenida Stanford.

Las víctimas eran todos hombres: dos jóvenes de 15 años; dos de 18 años y uno de 31 años.

En Beverly Hills, el 28 de enero tres personas fueron asesinadas y sus cuerpos fueron encontrados en el interior de un automóvil.

Las víctimas fueron Ivana Huton, de 33 años; Nenah Davis, 29, y Destiny Sims, de 26. Heridos resultaron Brandon Carroll y Preston Campbell. La policía cree que los asesinatos fueron hechos con premeditación y ventaja.

En San Diego, Jaime González de 22 años fue arrestado como presunto responsable de disparar y matar a Raúl Rojas Valdez, de 32 años y herir a otras tres personas.

El sospechoso estuvo involucrado en dos balaceras, con una hora de diferencia entre una y otra, y tras su detención, le hallaron supuestamente una pistola semiautomática 9 milímetros en su vehículo, parecía ser una “pistola fantasma”, según reportó la policía.

El 23 de enero, en Oakland, un muerto, Mario Navarro, de 18 años y cuatro heridos fue el saldo del tiroteo que se registró durante la filmación de un video musical.

Ese mismo día, en Half Moon Bay. Chunli Zhao, desató una masacre de siete muertos y un herido en dos granjas de hongos, en Half Moon Bay.

La oficina del Sheriff del condado de San Mateo informó que el asesino múltiple tenía en su vehículo una pistola semiautomática que había comprado legalmente.

El 21 de enero, en Star Ballroom Dance Studio de Monterey Park, durante la celebración del Año Nuevo Lunar Chino, armado con una ametralladora con silenciador ilegal, Hou Can Tran, de 72 años, mató a un total de 12 personas e hirió a nueve, luego se suicidó de un tiro a la cabeza.

Y en la lucha violenta y sangrienta de las calles en California, el 16 de enero, en la localidad de Goshen, en el condado de Tulare, Ángel Uriarte, de 35 años de edad, y Noah Beard, de 25, integrantes de la pandilla Norteños, asesinaron a sangre fría a seis miembros de una familia.

Entre las muertes y los heridos, el costo económico de la violencia de las armas alcanza los 23 mil millones de dólares, de los cuales, mil millones son pagados por los contribuyentes.