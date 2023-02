Santi Giménez sobre su llegada a Europa: “Cuando llegué al Feyenoord no era lo suficientemente bueno”

Santiago Giménez se está convirtiendo en uno de los mejores jugadores mexicanos en Europa. El delantero del Feyenoord ha empezado a ganarse la titularidad y responder con goles, aunque el mexicano reconoce que cuando llegó al club “no era los suficientemente bueno”.

“Me encantan los Países Bajos. Este es el comienzo. Hago lo mejor que puedo y trato de llegar a la cima. Cuando llegué aquí no era lo suficientemente bueno, el entrenador también me dijo eso. Me siento bien ahora”, dijo Giménez en entrevista con ESPN.

En el comienzo de la temporada, el delantero mexicano jugó desde la banca e incluso a pesar de que anotaba goles, el entrenador lo tenía relegado en la banca. Con el paso de las jornadas y después del Mundial de Qatar 2022, Giménez empezó a tener la confianza para ser titular y así demostrar con su nivel que puede convertir goles en el Viejo Continente.

Santiago Giménez anotó con el Feyenoord contra el NEC 👌🔝pic.twitter.com/HUlfMctV43 — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) February 8, 2023

Ya en lo que va de temporada, Giménez ha marcado 5 goles en la Eredivisie, 4 goles en la UEFA Europa League y 1 en la Copa de Países Bajos para un total de 10 anotaciones en lo que va de temporada.

Este domingo 12 de febrero, Giménez dio el gol de la victoria 2-1 sobre el Heerenveen que deja al Feyenoord en la punta de la Eredivisie sobre el AZ Alkmaar y que le puede dar el primer trofeo al mexicano en Europa.

Así las cosas con Santiago Giménez🔥



No deja de hacer goles en Europa. pic.twitter.com/maS3z37Xpm — Adrián Esparza Oteo (@A_EsparzaOteo) February 12, 2023

El 18 de febrero, el Feyenoord se enfrentará al AZ Alkmaar en un partido en el que podrían marcar diferencias entre el primer y segundo lugar de la tabla de cara al campeonato de la Eredivisie. El Bebote podría también jugar su primera temporada de Champions League en la siguiente temporada 2023-2024 si quedan campeones del torneo local.

Su buen nivel, también puede valerle ser convocado a la selección de México en el nuevo proceso del entrenador Diego Cocca que empezará su gestión para el camino rumbo al Mundial 2026.

Lee también:

Javier ‘Chicharito’ Hernández considera que debe jugar al menos una final más en su carrera: ¿Será con LA Galaxy?

Jugador en Colombia es golpeado por un hincha del equipo rival que ingresó al terreno en pleno juego

Funan a Gerard Piqué por dejar a sus hijos bajo la lluvia en casa de Shakira e irse con la cajuela abierta