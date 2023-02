Gerard Piqué revela que no ha hablado con Lionel Messi tras ver como el astro quedó campeón en Qatar 2022

Gerard Piqué estuvo mucho tiempo con Lionel Messi en el FC Barcelona, esto antes de la salida del astro argentino. Sin embargo, el exdefensor nacido en España reveló que no ha hablado con Messi tras ver como es que la pulga quedó campeón del Mundial Qatar 2022.

“Los últimos meses para mí han sido complicados, necesitaba desconectar y marcharme unos días de vacaciones. No he visto ningún partido, solo la final, y no todo el partido entero, y todavía no he charlado con él (Messi) después de haber ganado la Copa del Mundo”, dijo el exjugador de fútbol.

Sin duda alguna, esto es algo que sorprendió a todos los presentes en la entrevista para el tiktoker, John Nellis, el excentral del Barcelona y de la Selección española, esa en la que también se le preguntó por la persona más famosa que tiene registrada en su teléfono y por una de las preguntas más cuestionadas en los últimos 10 años, ¿Quién es mejor, Messi o Cristiano Ronaldo?

“Creo que en términos de talento, Messi es el número uno, pero es cierto que Cristiano Ronaldo ha trabajado muy duro para competir y luchar por ese primer puesto (ser el número uno). Si tengo que elegir, me quedo con Messi”, dijo el presidente de la King’s League.

También te puede interesar

–Critican a Gerard Piqué por dejar a sus hijos bajo la lluvia en casa de Shakira e irse con la cajuela abierta

–Gerard Piqué confesó que Clara Chía Martí lo viste: “Soy una marioneta”

–Gerard Piqué se puso creativo con la Kings League y asomó que podría lanzarse en paracaídas y aterrizar en el Camp Nou