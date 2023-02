Jugadora del América Femenil y de la Selección Mexicana denunció agresiones por parte de su expareja en redes y el equipo condenó el hecho

Mediante a las redes sociales, Scarlett Camberos, delantera que representa al Club América y a la Selección Nacional de México, denunció en las redes sociales la violencia física que sufrió por parte de su ex novio, Andrés Hernández, a quien también responsabilizó por el hackeo de sus redes personales.

La delantera anunció este 14 de febrero el hackeo de sus cuentas sociales, por lo que pidió que no le hicieran mucho caso a lo que se publicara durante el día en Twitter e Instagram. Sin embargo, en la misma cuenta de Camberos se dio a conocer la supuesta agresión recibida por parte de Andrés.

“Buen día, este es el responsable del hackeó que sufrí en mis redes, hace 1 año mantuve una relación de noviazgo con este muchacho, decidí callarme por miedo, cada vez que teníamos relaciones sexuales me agredía a golpes en el cuello o estomago, ya no me voy a callar”, señaló la joven atacante con imágenes relacionadas con el tema.

Buen día, este es el responsable del hackeó que sufrí en mis redes, hace 1 año mantuve una relación de noviazgo con este muchacho, decidí callarme por miedo, cada vez que teníamos relaciones sexuales me agredia a golpes en el cuello o estomago, ya no me voy a callar, (abro hilo ) pic.twitter.com/UA6Z3s0Gxw — Scarlett Camberos (@scarcamberos) February 14, 2023

Sin embargo, esto no es todo lo que ha dicho la ariete azteca, pues en respuesta al twitt que posee más de 800 ‘me gustas’, reveló que decidió terminar su relación con dicha persona, lo que le generó miedo y temor. Además, recalcó que envía a sus amigos a seguirla, y que en otra ocasión terminó dándole tres puñetazos en el estómago.

“Decidí terminar mi noviazgo con este muchacho y empezó ahí el temor y el miedo, me acosa, me sigue, manda a sus amigos a seguirme a todos lados a donde voy, es un celoso, posesivo, intenso y por eso se vuelve violento, ya no me voy a quedar callada”.

“Otra ocasión discutimos en el departamento y me dijo que era de él o de nadie y decidió meterme tres puñetazos en el estómago para que aprendiera a respetarlo, yo veía como le pegaba él a sus amigos, practica box y taekwondo, sabe pelear mucho y abusa de eso. Ya no me voy a quedar callada, Andy me decía que si yo decidía un día terminarlo, me iba a arrepentir”, agregó en redes sociales Scarlett Camberos.

No obstante, aunque parece mucho, Camberos fue más allá, y en la misma red social reveló que el primo de su expareja, también fue autor de violencia física hacia otra jugadora de la Liga MX Femenil, Gloria Murillo, futbolista de Tigres Femenil.

“Su primo fue el mismo caso de agresión hacia Gloria Murillo. Él la violentaba a ella y era un abusivo. El es su primo es otro acosador, Andrés se encargaba de mandarlo a vigilarme cuando no podía él, por si me iba de mi casa al entrenamiento, el se llama Alex Noyola, el mantuvo una relación con una jugadora de tigres y fue denunciado por lo mismo, violencia, búsquenlo”. Su primo fue el mismo caso de agresion hacia @gloriamurillomx Él la violentaba a ella y era un abusivo pic.twitter.com/5Hn6TcdozJ— Scarlett Camberos (@scarcamberos) February 14, 2023

Club América Femenil y su mensaje

Tras darse a conocer la denuncia de Scarlett Camberos en redes sociales, se puede ver como es que el Club América Femenil también mandó un mensaje al respecto, en donde enfatizó que condenan los hechos violentos por los cuales están atravesando la delantera azulcrema.

“Condenamos enérgicamente cualquier tipo de violencia contra las mujeres. Conforme a nuestros protocolos de seguridad, el Club brinda apoyo legal, digital y psicológico. ¡Scarlett, estamos contigo, cuentas con nosotros!”, dijo en redes Club América. Condenamos enérgicamente cualquier tipo de violencia contra las mujeres.



Conforme a nuestros protocolos de seguridad, el Club brinda apoyo legal, digital y psicológico.



¡Scarlett, estamos contigo, cuentas con nosotros!#EstoEsAmérica— Club América Femenil (@AmericaFemenil) February 14, 2023

También te puede interesar

–Guillermo Ochoa explicó su salida del Club América y reveló el motivo de su llegada a Salernitana de la Serie A

–Mexicana Diana Flores se roba las miradas en el Super Bowl al ser la protagonista de un comercial