Luis Miguel confirma su regreso a los escenarios con su “Tour 2023”

Luis Miguel confirmó su regreso a los escenarios este 2023 con una gira de la que hasta el momento no ha revelado más detalles.

Aunque existían rumores acerca de un posible reencuentro con su público, no fue hasta este 14 de febrero cuando Luis Miguel sorprendió al anunciar que luego de tres años de ausencia tiene todo listo para iniciar su gira.

La noticia la dio a conocer exactamente a través de sus redes sociales, en donde el intérprete de temas como “Ahora te puedes marchar” y “La Incondicional” compartió un poster en el que se puede apreciar su rostro y únicamente se lee: “Luis Miguel Tour 2023“.

Hasta el momento, Luismi no ha dado a conocer otros detalles como fechas, ciudades o países que visitará, pero lo que podría ser seguro es el éxito que le espera, pues tras la publicación, le bastó tan solo una hora para superar las 150 mil reacciones en forma de corazón y más de 15 mil mensajes de fanáticos que agradecieron por esta gran noticia.

“Sí a todo”, “¡Te esperamos!”, “Estamos emocionados”, “El mejor regalo de San Valentín“, “El mejor día de mi vida”, “¡Queremos fechas!“, “Sueño hecho realidaaad, gracias ídolo”, fueron solo algunos mensajes que recibió.

Las especulaciones acerca de este inesperado regreso comenzaron a surgir en octubre de 2022, cuando el empresario regiomontano Carlos Bremer detalló que sostuvo una larga plática vía telefónica con “El Sol”, y en ese momento hablaron de los planes que tienen para reactivar su carrera entre los que por supuesto se encontraba una extensa gira para el 2023 que podría incluir a México y otros países de América Latina.

“Tenía tres años de no hablar con él. Hablé con él apenas hace un mes, estuve hablando cuatro horas. Me habló de España y solo me quería decir que se está preparando con todo y que viene en el 2023 con todo“, comentó durante una conferencia que ofreció ante un grupo de mujeres.

Tal como había ocurrido en ocasiones anteriores, Bremer defendió a Luis Miguel de los constantes ataques que recibe, incluso lo señaló como “otro héroe de México” que merecía salvar su carrera y qué mejor manera de hacerlo que con un regreso espectacular.

Asimismo, recordó que el pasado de Micky, asegurando que fue explotado un “40% de lo que vivió”, motivo por el cual se acercó a él para pedirle ayuda y así lograra recuperar su exitosa trayectoria.

