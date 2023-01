¿Indirecta para Luis Miguel? Aracely Arámbula canta como Shakira: “Me dejaste con la prensa en la puerta”

“BZRP Music Sessions #53” de Shakira y Bizarrap sigue arrasando dentro de las redes sociales, en donde algunos famosos han aprovecharon el momento para expresar su apoyo a la interprete colombiana, mientras que otros más confesaron sentirse identificados, este podría ser el caso de Aracely Arámbula, quien apareció cantando una de las polémicas frases que, de acuerdo con algunos seguidores, podría tratarse de una indirecta para Luis Miguel.

Han pasado solo 10 días desde que fue lanzada la colaboración de Shakira y Bizarrap, tema dedicado al futbolista Gerard Piqué y su actual romance con Clara Chía, pero ya es considerado como el Número 1 en tendencias de música a nivel mundial acumulando más de 180 millones de reproducciones únicamente en YouTube.

Además del éxito dentro de las plataformas musicales, en redes sociales también surgieron comparaciones con varias famosas que pasaron por un episodio de infidelidad o ruptura sentimental. Este fue el caso de Aracely Arámbula, quien en 2009 dio por terminada su relación con Lusi Miguel con quien procreó dos hijos, Miguel y Daniel, de 16 y 13 años respectivamente.

Y aunque han sido pocas las ocasiones en que la protagonista de la telenovela ‘La Madrastra’ ha revelado detalles del complicado episodio que vivió con El Sol, una vez más dio de qué hablar por supuestamente haber mandado una indirecta al padre de sus dos hijos.

Pues fue a través de su cuenta de TikTok en donde compartió un breve video en el que aparece cantando el polémico tema de Shakira y Bizarrap.

“Me dejaste con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda, te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan“, fue el fragmento que La Chule interpretó muy a su estilo para declararse parte del #TeamShakira.

Como era de esperarse, la breve aparición fue tomada por varios usuarios como una indirecta para Luis Miguel, a quien incluso etiquetaron en los comentarios.

“Arecely muy bonita y luchadora por su familia por sus hijos sigue así”, “Clara-mente faltabas tú haciendo el trend”, “Todo dedicado a LuisMi”, “¿Y Luis Miguel le dio permiso?”, “Otra que pasó por lo mismo y es toda una diosa”, “Para el gran Luis Miguel”, “Ella no necesita hacer este tipo de canción, aunque su ex se portó mal”, “Hermosura de mujer… ay te hablan Luis Miguel”, “Una directa e indirecta a Luis Mi te cantan”, “Va para LuisMi”, fueron solo algunos mensajes que recibió la estrella de televisión.

