Luis Miguel prepara su regreso a los escenarios con una gira en 2023; afirma el empresario Carlos Bremer

Todo parece indicar que luego de tres años de ausencia, el esperado regreso de Luis Miguel a los escenarios es un hecho, así lo reveló el destacado empresario mexicano Carlos Bremer, quien reveló que tras una larga conversación con “El Sol” fue él mismo quien le confirmó que viene con todo en el 2023.

Aunque a lo largo de los últimos años había preferido mantenerse alejado del ojo público, el intérprete de exitosos temas como “Ahora te puedes marchar” y “La incondicional” ha dado de qué hablar en repetidas ocasiones por sus apariciones en tiendas y restaurantes de Miami, Florida, así como las supuestas nuevas conquistas entre las que figuran nombres como Mercedes Villador, Alessandra Zurek y hace unas semanas Paloma Cuevas, con quien incluso hay rumores de una posible boda.

Sin embargo, su nombre podría estar bajo los reflectores muy pronto, pero en esta ocasión debido a una extensa gira de conciertos que ya planea.

Así lo dio a conocer el empresario regiomontano Carlos Bremer quien durante una conferencia que ofreció a un grupo de mujeres detalló que sostuvo una larga plática vía telefónica con “El Sol”, en la que hablaron de los planes que tienen para reactivar su carrera entre los que se encuentra una gira para el 2023 que podría incluir a México y otros países de América Latina.

“Tenía tres años de no hablar con él. Hablé con él apenas hace un mes, estuve hablando cuatro horas. Me habló de España y solo me quería decir que se está preparando con todo y que viene en el 2023 con todo“, expresó.

El empresario recordó que ya había apoyado anteriormente al cantante cuando atravesó por un punto delicado en su carrera, pero considerando que “es otro héroe de México” tenían que encontrar la manera de salvar eso, por lo que comenzaron a planear su regreso.

“Toda la vida fue explotado, lo que vieron en la serie no es ni el 40% de lo que vivió. Entonces, vino conmigo me pidió ayuda de hacer un plan. Le dije: ‘Necesitamos salvarte a ti de tus problemas primero, segundo, hay que hacer un plan para que te recuperes poco a poco, ahorita vas a trabajar muy duro’ y él es el que lo hizo, yo hice el puro plan“, explicó en las imágenes retomadas por el programa ‘Ventaneando’.

