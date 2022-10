Luis Miguel: Aseguran que se hallaron los restos de Marcela Basteri, madre del “Sol de México”

El cantante mexicano Luis Miguel sigue siendo uno de los cantantes hispanos más, sin embargo, su vida privada mantiene secretos que han desatado un sinfín de teorías y entre ellos el más doloroso es el paradero de su madre, Marcela Basteri, algo que podría quedar resuelto luego de casi cuatro décadas ya que uno de los hermanos del cantante habría dado con sus restos.

La serie de “El Sol” en Netflix reveló detalles de su vida personal como sus escandalosos romances, su infancia y la complicada relación que tuvo con su padre, Luisito Rey, quien ejerció violencia física y psicológica contra él, sus hermanos y su madre; además, en la producción no se descarta la teoría de que habría sido él responsable de la muerte de Basteri tras su último encuentro en España el 18 de agosto de 1986.

De acuerdo con la revista TVyNovelas, en febrero pasado Alejandro Basteri, hermano del cantante, había señalado a personas cercanas que dio con el paradero de su madre en una fosa común en España y hace algunos días se reveló que los hijos de Marcela Basteria se someterían una prueba de ADN para asegurarse que los restos encontrados eran de su mamá.

De comprobarse que se trata de Marcela Basteri, el intérprete de “La Incondicional” pondría fin a la intensa búsqueda que comenzó hace 36 años cuando, tras el misteriosos encuentro en España, Luisito Rey aseguraba que su madre no deseaba hablar con ellos, pues les dijo que se habría ido con otro hombre. Algo que ninguno creyó debido a la mala relación que en aquel momento tenían sus padres, además de que ya se habían separado.

El paradero de Marcela Basteri es uno de los capítulos más oscuros en la vida de Luis Miguel, por lo que no ha evitado que el tema surja en diversas ocasiones acompañado de un sinfín de teorías sobre su muerte o que permanecía oculta alejada de su familia. Una de las que fue señalada en la serie, es aquella en la que se señala que estuvo internada en un hospital psiquiátrico en Italia por una enfermedad mental.

Recientemente se desmintió que estuviera en Argentina viviendo como indigente, lo que abrió paso a las versiones más trágicas en las que señalan que Luisito Rey la habría asesinado en su casa de España cuando la citó para que le firmara documentos con los que le cedía una millonaria cantidad y propiedades que habría robado a su famoso hijo, LuisMi.

Hasta el momento ésta última es la que se mantiene más fuerte y que fue abordada en la serie, además de que se suman a ella famosos como Andrés García con su testimonio en el que asegura que el cantante español le pidió al exjefe de la policía, Arturo “El Negro” Durazo Moreno, que le ayudara a desaparecerla.

“‘El Negro’ me dijo: ‘Oye, Luisito me está pidiendo que haga esto’. Le dije: ‘Eso es una barbaridad. No puedes hacer eso’. Fuimos muy amigos en una época, luego me hizo dos malas jugadas y ahí lo corté. Era una mala persona, era un perfecto hijo de su pelona. Él no respetaba a nadie, tomaba ventaja de todo el mundo”, dijo el actor en Todo para la mujer y lo recalcó en diversas entrevistas como “Ventaneando”.

