Oso polar mata a una mujer y a su bebé de un año en un ataque “extremadamente raro”

El oso polar que mató a una joven madre y a su bebé el mes pasado en el oeste de Alaska era probablemente un animal de edad avanzada en mal estado físico, pero las pruebas dieron negativo para los patógenos que afectan al cerebro y causan un comportamiento agresivo, dijeron las autoridades.

La Dra. Kimberlee Beckmen, veterinaria estatal especializada en fauna salvaje, recogió y examinó muestras de la cabeza de la osa al día siguiente del ataque, cuando las condiciones meteorológicas le permitieron a ella y a un policía del Estado de Alaska volar hasta el pueblo.

Los resultados de sus análisis, publicados la semana pasada, pero fechados inicialmente el 3 de febrero, indican que el oso era un macho adulto, probablemente mayor y con mala salud física. Los funcionarios enviaron un diente a un laboratorio para determinar la edad del oso, pero esos resultados no se conocerán hasta dentro de unos meses.

In 'extremely rare' attack, polar bear killed mother and child in Alaska. Now we know why. https://t.co/IlPYHFUnje

— Live Science (@LiveScience) February 14, 2023