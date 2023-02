Se negaron a trabajar para el CJNG y terminaron en una narcofosa en México

La captura de nueve sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) hace unos días en el Estado de México, llevó a las autoridades a realizar macabros hallazgos en esa entidad.

Y es que, luego de los interrogatorios realizados a los detenidos, se descubrió la existencia de tres narcofosas en distintos municipios del estado, en donde había decenas de cuerpos emplayados en bolsas de plástico.

En uno de estos cementerios clandestinos, ubicado en el municipio de Ocoyoacac, se encontraron los restos de 14 personas cuya identidad se desconoce, pero se sabe que corresponden a 13 hombres y una mujer.

De acuerdo con las investigaciones de las autoridades estatales, las víctimas serían personas que vendían drogas y se negaron a colaborar con la organización criminal, siendo esa la razón por la que fueron ejecutadas.

“Son personas que no se alinearon a su forma de operar, posiblemente narcomenudistas… La forma de actuar de estas organizaciones es en contra de aquellos que no se alinean, los invitan y al no recibir una respuesta satisfactoria a sus intereses los eliminan“, señaló el Fiscal General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez.

La oferta del CJNG habría sido para incrementar su control en la zona. Tanto la “invitación” como las represalias en contra de quienes rechazan formar parte del cártel de las cuatro letras es un modus operandi frecuente, indicó el funcionario.

En entrevista con diversos medios de comunicación, Cervantes Martínez agregó: “Ya encontramos también el lugar donde los privaron de la vida, pero todavía no tenemos ni la correspondencia genética ni los perfiles genéticos, y todavía no sabemos la fecha de los decesos”.

Asimismo, aseguró que se tienen identificadas varias células del Cártel Jalisco Nueva Generación que operan en el Estado de México, e incluso ya se han realizado otras detenciones de delincuentes que pertenecen a la organización criminal.

Cabe recordar que, en 2020, la Secretaría de la Defensa Nacional reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación había irrumpido en el Estado de México y operaba en 30 municipios cercanos a la capital del país. Actualmente, su operación ya avanzó hacia la zona sur y el Valle de Toluca, donde predominaba la presencia de La Familia Michoacana.

