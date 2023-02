Belinda presume romántico regalo que le hizo la ex novia de Christian Nodal

La ruptura del compromiso de Belinda y Christian Nodal ya cumplió un año. Pero eso no ha evitado que la famosa expareja deje de dar de qué hablar. En esta ocasión la española publicó que una ex novia del mexicano le envió un romántico regalo en este San Valentín.

Este día del amor y la amistad, la actriz y cantante recibió un misterioso regalo por parte de una exnovia de quien fuera su prometido por algunos meses, así que la también actriz decidió hacerlo público en sus redes sociales.

¿Qué regalo le dio a Belinda la ex novia de Nodal?

Hasta el momento se sabe que Belinda se mantiene soltera tras una intensa relación con Nodal, pero aun así recibió muchos regalos y uno que llamó la atención fue hecho por parte de la exnovia de su ex prometido.

A través de sus historias de Instagram, Belinda decidió compartir el regalo que recibió por parte de Estibaliz Badiola quien al igual que la intérprete de “Sapito”, también es exnovia de Christian Nodal pero actualmente disfruta de una relación estable con el cantante Adriel Favela.

El misterioso regalo que Estibaliz envió a Belinda por el Día de San Valentín o día del Amor y de la Amistad fue un enorme ramo de rosas rojas junto con una tarjeta en donde ésta le escribió un mensaje a la cantante.

“Beli, te convertiste en una amiga muy especial para mí. ¡Gracias por tu amistad! Te quiero”, se lee en la tarjeta enviada por Estibaliz a Belinda en dicho ramo de rosas rojas.

Ante este detalle Belinda agradeció el gran detalle que la exnovia de Christian Nodal tuvo con ella, pues pese a que en algún momento pudo haber existido rumores de rivalidades entre las bellas mujeres la realidad es que han dejado muy claro que tienen una gran amistad.

“La niña más detallista que conozco!!! Gracias Estibaliz, te quiero”, escribió Belinda en sus historias para agradecer a Estibaliz

Pese a que Estibaliz sostuvo un noviazgo con Nodal en 2017 cuando la carrera del sonorense apenas despuntaba, las cosas entre ambos no funcionaron, pero no se guardan ningún rencor y aunque no son amigos, si tienen comunicación de vez en cuando, según reportan medios mexicanos.

Sin embargo, en una entrevista que ofrecieron Estibaliz y su novio el cantante Adriel Favela revelaron que ella se lleva muy bien con Belinda y él con Nodal pues los cuatro hablan de repente.

