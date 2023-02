Fallece a los 82 años la actriz estadounidense Raquel Welch

El día de hoy falleció a los 82 años la actriz estadounidense Raquel Welch, quien gozó de gran popularidad a nivel mundial desde la década de los 70 por su impactante belleza, además de múltiples trabajos en cine y televisión.

De nombre Jo Raquel Tejada y nacida el 5 de septiembre de 1940 en Chicago, Illinois, Welch ganó varios concursos de belleza durante su adolescencia, para después probar suerte como modelo. Debutó en la pantalla grande en 1964, en la película “A house is not a home”, y ese mismo año apareció en el filme “Roustabout”, protagonizado por Elvis Presley.

Poco a poco Raquel fue ganando el título de símbolo sexual y expandiendo su filmográfia. Las cintas “One million years B.C.” (de 1966) y “The three musketeers” (de 1973) son consideradas sus grandes clásicos, a los que siguieron comedias, dramas y uno que otro filme de corte policiaco. Luego de actuar en la serie “Mork and Mindy” en 1979 Welch participó en películas para televisión como “Right to die” (de 1987), por la cual recibió una nominación al premio Golden Globe. Para entonces también era una exitosa empresaria, gracias a su video “Raquel’s total beauty and fitness program” junto con una línea de cuidado para la piel y el cabello.

En 2010 Raquel Welch escribió su libro de memorias Raquel: Beyond the cleavage, que obtuvo buenas crítias. Su última aparición en cine fue en 2017, en la película de comedia “How to be a latin lover”, donde compartió créditos con Eugenio Derbez. Estuvo casada en cuatro ocasiones y le sobreviven su hijo Damon y su hija Tahnee. Su manager dio a conocer que la actriz falleció luego de una corta enfermedad.

