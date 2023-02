Raquel Welch ‘enloquecía’ a los hombres: tuvo 4 esposos y varios amantes

La belleza de Raquel Welch sobrepasaba el racionamiento humano o al menos así es como la han descrito muchas de las ex parejas que tuvo en vida la actriz de cine. En su total, se casó 4 veces pero le fueron conocidos varios amantes que literal llegaron a ‘perder la cabeza’ y a ‘enloquecer’ por la estrella de Hollywood. Hoy, que ha fallecido a sus 82 años de edad por una enfermedad neuropática, sus gran vida amorosa está siendo recordada.

El primer esposo de la ‘sex symbol’ de los ’60, Raquel Welch, James Welch es el padre de sus dos hijos. ·l matrimonio duró poco. Después se casó con Patrick Curtis. En medio del rodaje de la película “100 Rifles”, la actriz tuvo un romance estando casada con Sancho García, uno de los actores del film. El esposo para ese momento de la actriz llegó al hotel donde se encontraba el casting de la película y persiguió al actor con una pistola por todo el lugar. View this post on Instagram A post shared by vintage bridal (@bridal.iconic)

Pero la cosa no queda ahí. En la misma filmación, Raquel Welch tuvo otro amante, Aldo Sambrell. Por supuesto se divorció de Patrick y se casó una tercera vez. Esta vez con André Weinfield. Y hasta una cuarta con un hombre 20 años menor que ella, Richard Palmer. El matrimonio duró poco más de 10 años. Grandes amores RAQUEL WELCH y RICHARD PALMER pic.twitter.com/VGJUgbywfK— María José Acuña (@mariajo_abel) March 19, 2016

Después de eso, no se le involucró, al menos de manera pública, con más nadie pero los matrimonios y los múltiples romances de la ‘sex symbol’ de los ’60 Raquel Welch siempre fueron y seguirán siendo muy sonados. Siempre se ha dicho que el sólo verla hacía que muchos se quedarán sin aliento con su belleza. No en vano fue llama ‘El Cuerpo’ en su época dorada. View this post on Instagram A post shared by Raquel Welch (@therealraquelwelch)

