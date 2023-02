Reportan que Lionel Messi no renovaría su contrato con el PSG

El PSG se encuentra atravesando momentos críticos en la actualidad y los mismos no parecen llegar a su fin, recientemente se dio a conocer que Lionel Messi no habría aceptado la oferta de renovación por un año con el equipo parisino. La noticia sobre la no renovación del astro argentino fue dada a conocer por L’Equipe.

El PSG quiere renovar su vínculo con Messi por un año a lo que el argentino se habría negado debido a que al parecer estaría viendo con buenos ojos un cambio de equipo y la manera de seguir escribiendo su leyenda dentro de otra liga. Según el medio citado anteriormente, el campeón del mundo le estaría dando prioridad al Inter Miami para continuar su carrera en caso de irse de París.

FC Barcelona e Inter Miami atentos al futuro de Lionel Messi

De igual forma, Messi estaría abierto mediante su entorno, de escuchar una propuesta del FC Barcelona, sin embargo la prioridad del histórico futbolista y la de su familia, sería mudarse cuanto antes a los Estados Unidos y comenzar en la MLS.

A pesar de la noticia, el PSG no se rendiría en la búsqueda de la renovación del vínculo con Lionel Messi, y estarían presentando otra oferta que cumpla con las expectativas del número 10 de la Selección de Argentina.

