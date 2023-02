Un búho se escapa del zoo y se convierte en una celebridad en Nueva York

Un búho que se escapó del zoológico de Central Park después de que alguien dañara su jaula se ha convertido en la última celebridad aviar de Nueva York, atrayendo a los curiosos cuando observa el parque desde uno u otro árbol alto, pero avivando los temores de que no pueda cazar y se muera de hambre.

El ave, un búho real euroasiático llamado Flaco, se escapó el 2 de febrero, según informó al día siguiente Max Pulsinelli, portavoz del zoo, en un comunicado de prensa.

When Flaco, a Eurasian eagle-owl, escaped from the Central Park Zoo, officials were worried that he might struggle to fend for himself after a life in captivity.

But Flaco has defied expectations, prompting officials to re-evaluate recovery efforts.https://t.co/vlMH9YnzEu pic.twitter.com/dogJetRN6s

