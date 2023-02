Zlatan Ibrahimovic se hace tendencia en redes sociales al compartir entrenamiento con su hijo de 16 años en el AC Milan

Zlatan Ibrahimovic es uno de los jugadores en activo más longevos en Europa con 41 años, es por este motivo que muchas veces se habla de él, algo que nuevamente quedó en evidencia al ver al delantero sueco realizando el entrenamiento del AC Milan junto a su hijo, Maximilian Ibrahimovic, de 16 años.

El motivo por el cual Zlatan realizó esto fue simplemente para acompañar a su hijo, ese que está en las inferiores del equipo, y el cual se enfrentó ante los jugadores que no participaron en el duelo del gigante italiano ante el Tottenham en la UEFA Champions League.

Ibrahimovic se encuentra en estos momentos en rehabilitación completa tras sufrir una lesión en la rodilla que lo dejó más de ocho meses fuera de acción con el equipo italiano. Sin embargo, esto no frenó su participación en el entreno, tras una larga recuperación claro está.

El delantero con pasado en el Inter de Milán, Manchester United, Juventus, FC Barcelona y PSG fue el encargado de dar a conocer las imágenes del entrenamiento realizado por el equipo de Milán ante su inferiores del Sub18.

Rápidamente, al darse a conocer las imágenes del entreno de los dos Ibrahimovic, los seguidores del club y del fútbol comenzaron a hacer bromas y a comparar al joven Maximilian con su padre, un delantero letal que ha demostrado durante toda su carrera.

La afición del Milan esperan ver de nuevo a Zlatan dentro de la cancha, esa que no ha pisado tras su recuperación y que se espera pueda hacerlo ante el Monza el próximo sábado 18 de febrero a las 12:00 ET. Además, los seguidores del club también esperan ver al joven Maximilian brillar con los colores rossoneros en un futuro no tan lejano.

